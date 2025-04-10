Маленькие, но мощные: как всего 4 фрукта меняют пищеварение

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О здоровье кишечника вспоминаем только тогда, когда он даёт о себе знать. А ведь именно от его состояния зависит наш уровень энергии, настроение, иммунитет и общее самочувствие. И если пищеварение сбоит, самое время обратиться к проверенному союзнику — пищевым волокнам. Но где их искать? Ответ — в самых неожиданных фруктах.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Известный американский гастроэнтеролог доктор Уильям Булсивиц поделился в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ) списком своих любимых фруктов для восстановления ленивого или разбалансированного пищеварения.

Малина

Мягкая, ароматная, почти десертная — но не обманывайтесь: малина настоящий чемпион по содержанию клетчатки. Всего 100 граммов — и вы получаете около 5 г волокон, причём как растворимых, так и нерастворимых. Такое сочетание особенно эффективно для мягкой стимуляции пищеварения и борьбы с незначительными нарушениями.

Малина богата флавоноидами и антоцианами — мощными антиоксидантами, которые защищают слизистую кишечника и укрепляют иммунитет. А ещё она прекрасно сочетается с кашами, йогуртом или фруктовыми салатами. Плюс: её легко переносят даже люди с чувствительным кишечником.

Авокадо

Да, авокадо — это не овощ, а именно фрукт. И один из самых насыщенных клетчаткой: до 10 г на средний плод, причём в основном это нерастворимая клетчатка, которая, подобно веничку, «прочищает» кишечник, увеличивая объём и облегчая выведение отходов.

Но и это не всё. Благодаря своей жирной текстуре, авокадо делает пищеварение более мягким, а входящие в его состав мононенасыщенные жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины — A, D, E и K.

Добавляйте его в тосты, салаты, смузи или вместо сливочного масла — всего одна порция в день способна заметно улучшить пищеварение.

Инжир

Свежий или сушёный, инжир остаётся одним из самых недооценённых фруктов. В одной средней штуке — около 2 г клетчатки, в основном пектина, который помогает нормализовать стул и мягко избавить от запоров.

Инжир также богат полифенолами, кальцием и калием, а это значит — поддержка кислотно-щелочного баланса и здоровой микрофлоры кишечника.

Свежий инжир отлично сочетается с козьим сыром или прошутто, а сушёный станет идеальной альтернативой сладостям в течение дня. Он снова становится модным — только теперь как суперфуд для пищеварения.

Киви

Этот фрукт часто недооценивают, а зря. Около 3 г клетчатки на 100 г, особенно пектина, делают киви нежным, но эффективным помощником для кишечника. А витамин C (до 80 мг) оказывает мощное противовоспалительное действие, способствуя восстановлению слизистой.

Интересный факт: исследования показали, что регулярное употребление киви поддерживает рост полезных бактерий в кишечнике, укрепляя микробиоту — ту самую «забытую» основу здоровья.

Лучшее время для киви — утро, натощак. Он мягко «пробуждает» пищеварительную систему и запускает её в нужный ритм.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

