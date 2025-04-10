Как вы спите — так и живёте: что поза во сне говорит о вашем характере

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пусть наши дни полны дел и событий, но треть жизни мы неизменно проводим в горизонтальном положении. Сон — это то, без чего не обойтись никому. Однако то, как именно мы спим, может рассказать о нас куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

У каждого есть любимая поза, в которой он каждый вечер устраивается поудобнее. И, как показывают исследования, она тесно связана с нашей личностью, привычками и даже образом жизни. О том, что она говорит о вашем характере и привычках, разбираемся вместе с Медпульсом.

Сон на спине

Если вы спите на спине с руками вдоль тела, поздравляем: это считается одной из самых здоровых поз для позвоночника — особенно если матрас хорошо поддерживает тело, а под головой нет горы подушек. Есть, правда, одно "но" — такая поза часто сопровождается храпом.

Что это говорит о вас:

Открытая и одновременно уязвимая поза. Обычно её выбирают уверенные в себе, сильные личности. Часто на спине спят трудоголики, управленцы, предприниматели — те, кто точно знает, чего хочет от жизни.

Сон на животе

Одна из самых популярных поз. Кто-то утыкается лицом в подушку, кто-то — поворачивает голову набок. Но почти все, кто так спит, жалуются по утрам на боль в пояснице — у этой позы не самый благосклонный эффект на спину.

Что это говорит о вас:

Вы человек привычек и ритуалов, вам важна предсказуемость. Иногда — упрямый, но точно знаете, чего хотите, и не боитесь добиваться цели. Часто за этой позой скрываются перфекционисты с сильным характером.

Сон на боку

Правая или левая сторона — неважно. Главное, чтобы телу было удобно. Это одна из самых популярных и физиологичных поз — неудивительно, ведь она почти как из учебника по первой помощи: напоминает стабильное боковое положение.

Есть и минусы: на лице появляются "спальные" морщины, а грудь со временем начинает поддаваться гравитации. Но если смотреть с точки зрения здоровья — это, пожалуй, второй лучший вариант после сна на спине.

Что это говорит о вас:

Вы мягкий и спокойный человек. Способны идти на компромиссы, умеете договариваться и ладите с людьми. С вами легко быть в одной команде.

Поза эмбриона

Это — "свернувшийся клубочком" вариант сна на боку. Ноги подтянуты к груди, спина округлена, плечи прикрывают верхнюю часть тела. Часто люди в этой позе прячут под себя или обнимают подушку или одеяло. Уютно, почти как в утробе.

Но увы — эта поза не слишком полезна для позвоночника, он в ней находится в напряжённом, скрюченном положении. К тому же при глубоком изгибе тела невозможно полноценно дышать животом.

Что это говорит о вас:

Вы ранимый, чувствительный человек. Склонны к эмоциональной глубине, предпочитаете стабильные, моногамные отношения и цените безопасность. Вам важно чувствовать, что рядом есть надёжный человек.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

