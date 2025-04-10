Африканская диета против воспаления: открытие, которое удивило медиков

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, опубликованное в Nature Medicine, назвало традиционную диету народа Чагга с северных склонов Килиманджаро одной из самых эффективных для здоровья. Уже через две недели после перехода на такой рацион ученые зафиксировали резкое снижение воспаления в организме.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Что входит в рацион

Диета, получившая оценку исследователей, включает в себя растительные продукты, бобовые, древние злаки (просо, сорго), ферментированные напитки, богатые пробиотиками, и фрукты с высоким содержанием полифенолов. Одно из базовых блюд — кибуру: пюре из зелёных бананов и фасоли.

Рацион практически не содержит обработанных продуктов и животного жира, что делает его близким к другим признанным диетам, включая средиземноморскую.

Результаты исследования

Участниками эксперимента стали 77 здоровых мужчин из северной Танзании. Те, кто перешёл с традиционного рациона на западный тип питания (включающий жареное мясо, картофельное пюре, яйца и фастфуд), показали рост воспалительных белков в крови, а также активацию процессов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и снижением иммунитета.

В то же время у участников, оставшихся на традиционном рационе, воспалительные маркеры значительно снизились. Некоторые положительные изменения сохранялись даже через четыре недели, что говорит о долгосрочном эффекте даже от кратковременного соблюдения диеты.

Потенциал традиционных диет

По мнению доктора Квирейна де Маста, соавтора исследования, африканские диеты остаются недооценёнными и могут стать важным ресурсом для профилактики хронических заболеваний.

"Эти рационы богаты клетчаткой, разнообразны и включают уникальные продукты. У них огромный нереализованный потенциал", — отметил учёный.

Однако распространение обработанных продуктов и урбанизация приводят к утрате традиционных кулинарных практик. Одновременно растёт заболеваемость воспалительными расстройствами, ранее редкими для этого региона.

Почему это важно

Хроническое воспаление лежит в основе множества серьёзных состояний — от болезни Альцгеймера и артрита до сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение воспалительных процессов всего за 14 дней при помощи питания открывает новые перспективы в области профилактической медицины.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

