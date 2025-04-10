Гарвардское исследование длиной в 85 лет: что на самом деле влияет на здоровье и долголетие

Гарвардский университет опубликовал результаты одного из самых продолжительных исследований в области долголетия и благополучия, начатого ещё в 1938 году. В его основе — наблюдение за 268 студентами, жизни которых отслеживались десятилетиями. Сегодня из этой группы в живых остаются только 19 человек, каждый из которых перешагнул 90-летний рубеж.
Главный вывод: настоящая удовлетворённость жизнью приходит к возрасту около 60 лет. Исследование охватывало карьерные успехи и неудачи, состояние здоровья и семейные обстоятельства участников. Наиболее ярким оказалось влияние не внешних факторов, а именно качества межличностных отношений.
По словам руководителя проекта, профессора психиатрии Гарвардской медицинской школы Роберта Уолдингера, хорошие отношения оказывают прямое влияние на физическое и ментальное здоровье.
"Не уровень холестерина в среднем возрасте предсказал, кто будет чувствовать себя лучше в 80 лет, а уровень удовлетворённости в отношениях", — подчеркнул учёный.
Исследование доказало: одиночество опасно, его воздействие на здоровье сопоставимо с курением и злоупотреблением алкоголем. Люди, окружённые поддерживающими связями, реже страдают от когнитивных нарушений и психологического выгорания в пожилом возрасте.
Также выявлены ключевые привычки, способствующие долгой и счастливой жизни:
Особое внимание исследование уделило тому, как меняются люди со временем. Многие, кто в молодости считались "катастрофой", к 80 годам превратились в эмоционально устойчивых и довольных жизнью людей. И наоборот — блестящие в юности участники, подверженные депрессии или алкоголизму, часто теряли ресурс к старости.
Исследование Гарварда остаётся одним из самых авторитетных в вопросах психологии старения и качества жизни. Его главный посыл прост: инвестиции в отношения — самые ценные вложения для долгой и счастливой жизни сообщает Медпульс.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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