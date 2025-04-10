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Гарвардское исследование длиной в 85 лет: что на самом деле влияет на здоровье и долголетие

2:42
Здоровье

Гарвардский университет опубликовал результаты одного из самых продолжительных исследований в области долголетия и благополучия, начатого ещё в 1938 году. В его основе — наблюдение за 268 студентами, жизни которых отслеживались десятилетиями. Сегодня из этой группы в живых остаются только 19 человек, каждый из которых перешагнул 90-летний рубеж.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

В чём суть открытия

Главный вывод: настоящая удовлетворённость жизнью приходит к возрасту около 60 лет. Исследование охватывало карьерные успехи и неудачи, состояние здоровья и семейные обстоятельства участников. Наиболее ярким оказалось влияние не внешних факторов, а именно качества межличностных отношений.

По словам руководителя проекта, профессора психиатрии Гарвардской медицинской школы Роберта Уолдингера, хорошие отношения оказывают прямое влияние на физическое и ментальное здоровье.

"Не уровень холестерина в среднем возрасте предсказал, кто будет чувствовать себя лучше в 80 лет, а уровень удовлетворённости в отношениях", — подчеркнул учёный.

Сильные связи — залог здоровья

Исследование доказало: одиночество опасно, его воздействие на здоровье сопоставимо с курением и злоупотреблением алкоголем. Люди, окружённые поддерживающими связями, реже страдают от когнитивных нарушений и психологического выгорания в пожилом возрасте.

Также выявлены ключевые привычки, способствующие долгой и счастливой жизни:

  • Забота о себе и любовь к себе.
  • Поддержание крепких семейных и дружеских отношений.
  • Отказ от курения и злоупотребления алкоголем.
  • Физическая активность.
  • Стабильный брак.
  • Меньше переработанных продуктов в рационе.
  • Умение справляться с жизненными трудностями зрелыми способами.

Важен не старт, а путь

Особое внимание исследование уделило тому, как меняются люди со временем. Многие, кто в молодости считались "катастрофой", к 80 годам превратились в эмоционально устойчивых и довольных жизнью людей. И наоборот — блестящие в юности участники, подверженные депрессии или алкоголизму, часто теряли ресурс к старости.

Исследование Гарварда остаётся одним из самых авторитетных в вопросах психологии старения и качества жизни. Его главный посыл прост: инвестиции в отношения — самые ценные вложения для долгой и счастливой жизни сообщает Медпульс.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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