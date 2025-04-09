Новый закон против выгорания: компании начнут следить за состоянием работников в Бразилии

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 25 мая 2025 года каждая компания, работающая на территории Бразилии, обязана следить за ментальным здоровьем своих сотрудников. Новый пункт в Норме регулирования труда NR-1, утверждённый Министерством труда и занятости, требует от работодателей выявлять психоэмоциональные риски, предотвращать перегрузки и предоставлять поддержку тем, кто испытывает стресс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина у психолога

В Бразилии ситуация тревожная: страна занимает второе место в мире по числу случаев выгорания, уступая лишь Японии. Синдром эмоционального и физического истощения приводит к бессоннице, проблемам с концентрацией, ослаблению иммунитета и сбоям в обмене веществ.

Питание против выгорания

Однако поддерживать психическое здоровье можно не только с помощью психологов и HR-инструментов. По словам диетолога и исследовательницы Алины Киссак, витамины играют ключевую роль в регуляции стресса и восстановлении организма.

"Сбалансированное питание, здоровая рабочая атмосфера и чёткий режим — основа профилактики. Но без витаминов организм просто не справляется со стрессом", — подчёркивает она.

Вот 5 витаминов, необходимых для психоэмоционального баланса:

B12 (кобаламин) - участвует в выработке "гормонов радости", предотвращает упадок сил, улучшает концентрацию.

B6 (пиридоксин) - регулирует сон и настроение, помогает снизить тревожность.

D - влияет на выработку серотонина и работу иммунной системы. Дефицит витамина D напрямую связан с депрессией и выгоранием.

C - мощный антиоксидант, снижает уровень кортизола и борется с последствиями стресса.

E - защищает нервные клетки, поддерживает ясность мышления и снижает усталость мозга.

Нейрохимия хорошего самочувствия

Работа мозга невозможна без нейромедиаторов — веществ, отвечающих за сон, фокус, эмоции и мотивацию. Ключевыми являются GABA, L-теанин, триптофан и дофамин.

GABA - расслабляет и помогает заснуть. Его поддерживают травяные чаи: ромашка, пассифлора, календула.

L-теанин - снижает тревожность и ускоряет мышление. Источник — зелёный чай и матча.

Триптофан - предшественник серотонина и мелатонина, незаменим для сна и хорошего настроения.

Дофамин - отвечает за мотивацию. Снижение его уровня вызывает апатию и ментальное истощение.

Что важно помнить

Помимо питания, эффективны физические нагрузки, техники релаксации и полноценный сон. А при первых признаках выгорания — стоит обращаться за помощью. Диетолог подберёт индивидуальный рацион и, при необходимости, курс витаминов.

Новая норма МТЭ подчёркивает: психическое здоровье — зона ответственности не только сотрудника, но и работодателя. Забота о нём — инвестиция в продуктивность и благополучие коллектива.