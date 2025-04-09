Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стабильности: почему майские праздники делают Анапу всё более привлекательной?
Фигура будет радовать вас больше с каждым днём: вот как можно улучшить осанку в домашних условиях
Почему вам не нужно переплачивать за модные суперфуды: шокирующая правда
Россия и Китай выводят расчёты за энергоресурсы на новый уровень: взят курс на гибридизацию
Зависимость от лифта и проблемы с эвакуацией: какие этажи особенно опасны
Мария Погребняк заступилась за Валю Карнавал: учиться никогда не поздно
Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам
Окна засияют без вашего участия: новый робот Dreame C1 берёт уборку на себя
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее

Новый закон против выгорания: компании начнут следить за состоянием работников в Бразилии

3:13
Здоровье

С 25 мая 2025 года каждая компания, работающая на территории Бразилии, обязана следить за ментальным здоровьем своих сотрудников. Новый пункт в Норме регулирования труда NR-1, утверждённый Министерством труда и занятости, требует от работодателей выявлять психоэмоциональные риски, предотвращать перегрузки и предоставлять поддержку тем, кто испытывает стресс.

Мужчина у психолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина у психолога

В Бразилии ситуация тревожная: страна занимает второе место в мире по числу случаев выгорания, уступая лишь Японии. Синдром эмоционального и физического истощения приводит к бессоннице, проблемам с концентрацией, ослаблению иммунитета и сбоям в обмене веществ.

Питание против выгорания

Однако поддерживать психическое здоровье можно не только с помощью психологов и HR-инструментов. По словам диетолога и исследовательницы Алины Киссак, витамины играют ключевую роль в регуляции стресса и восстановлении организма.

"Сбалансированное питание, здоровая рабочая атмосфера и чёткий режим — основа профилактики. Но без витаминов организм просто не справляется со стрессом", — подчёркивает она.

Вот 5 витаминов, необходимых для психоэмоционального баланса:

  • B12 (кобаламин) - участвует в выработке "гормонов радости", предотвращает упадок сил, улучшает концентрацию.

  • B6 (пиридоксин) - регулирует сон и настроение, помогает снизить тревожность.

  • D - влияет на выработку серотонина и работу иммунной системы. Дефицит витамина D напрямую связан с депрессией и выгоранием.

  • C - мощный антиоксидант, снижает уровень кортизола и борется с последствиями стресса.

  • E - защищает нервные клетки, поддерживает ясность мышления и снижает усталость мозга.

Нейрохимия хорошего самочувствия

Работа мозга невозможна без нейромедиаторов — веществ, отвечающих за сон, фокус, эмоции и мотивацию. Ключевыми являются GABA, L-теанин, триптофан и дофамин.

  • GABA - расслабляет и помогает заснуть. Его поддерживают травяные чаи: ромашка, пассифлора, календула.

  • L-теанин - снижает тревожность и ускоряет мышление. Источник — зелёный чай и матча.

  • Триптофан - предшественник серотонина и мелатонина, незаменим для сна и хорошего настроения.

  • Дофамин - отвечает за мотивацию. Снижение его уровня вызывает апатию и ментальное истощение.

Что важно помнить

Помимо питания, эффективны физические нагрузки, техники релаксации и полноценный сон. А при первых признаках выгорания — стоит обращаться за помощью. Диетолог подберёт индивидуальный рацион и, при необходимости, курс витаминов.

Новая норма МТЭ подчёркивает: психическое здоровье — зона ответственности не только сотрудника, но и работодателя. Забота о нём — инвестиция в продуктивность и благополучие коллектива.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Домашние животные
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка Аудио 
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Домашние животные
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Домашние животные
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Последние материалы
Секрет стабильности: почему майские праздники делают Анапу всё более привлекательной?
Фигура будет радовать вас больше с каждым днём: вот как можно улучшить осанку в домашних условиях
Почему вам не нужно переплачивать за модные суперфуды: шокирующая правда
Россия и Китай выводят расчёты за энергоресурсы на новый уровень: взят курс на гибридизацию
Зависимость от лифта и проблемы с эвакуацией: какие этажи особенно опасны
Мария Погребняк заступилась за Валю Карнавал: учиться никогда не поздно
Новый закон против выгорания: компании начнут следить за состоянием работников в Бразилии
Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам
Окна засияют без вашего участия: новый робот Dreame C1 берёт уборку на себя
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.