Мозг сменил настройки: операция стёрла родной язык у пациента

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

17-летний подросток из Нидерландов перенёс обычную операцию на колене после травмы на футбольном поле. Но история, начавшаяся как рутинная хирургия, закончилась сенсацией: после наркоза он проснулся, уверяя, что находится в Юте, США, и говорил исключительно по-английски с американским акцентом.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

До этого случая он изучал английский только в школе и никогда не использовал его свободно. Более того, он не узнавал собственных родителей и не понимал родную речь. Спустя 18 часов подросток начал различать нидерландский, но продолжал отвечать только на английском. Его родной язык стал возвращаться только после встречи с друзьями, а на третий день он уже был выписан из больницы.

Врачи были в тупике

С медицинской точки зрения пациент был абсолютно здоров. Психиатрическая и неврологическая оценки не выявили отклонений, и дополнительные обследования не потребовались. Спустя три недели на повторном приёме он уверял: с нидерландским языком больше проблем нет.

Ответ на загадку нашёлся в медицинской литературе: у юноши диагностировали редчайшее состояние — синдром языка или акцента иностранца (SLE или SSE). Это нейронное расстройство проявляется в том, что человек временно теряет способность говорить на родном языке, заменяя его вторым, знакомым, но прежде не доминирующим.

Что провоцирует синдром

Такие случаи часто связаны с травмами головы, инсультами или опухолями, затрагивающими зону Брока — центр речи в лобной доле мозга. В случае подростка врачи подозревают влияние наркоза: по данным исследования 2024 года, он может временно нарушать работу речевых центров мозга, вызывая замешательство, дезориентацию и смену языкового восприятия.

С момента открытия синдрома в 1907 году в мире задокументировано лишь около 100 случаев. И этот — один из первых у подростка.

Уточнения

Анестези́я (греч. ἀναισθησία - "без чувства") — процесс уменьшения чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.

