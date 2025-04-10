Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
895 голов Овечкина: почему НХЛ продолжает искать его преемника
Генеральная уборка кухни: избавляемся от балласта по этому проверенному методу
Когда колёса уже в воздухе: как спасти свою машину от эвакуатора за несколько минут
Тесто прилипает к рукам? Эти три трюка спасут любую выпечку
Опасный кайф или невинное удовольствие: правда о валерьянке для котов
Готовим идеальный десерт для постного стола: морковный пирог, который получается нежнейшим
Крадёт данные, опустошает криптокошельки, требует выкуп для разблокировки: обнаружен троян Neptune RAT
Тайные рейсы Apple: как компания планирует избежать новых пошлин на iPhone и AirPods
Ваше оружие против ПМС: еда, которая уменьшит перепады настроения

Мозг сменил настройки: операция стёрла родной язык у пациента

2:10
Здоровье

17-летний подросток из Нидерландов перенёс обычную операцию на колене после травмы на футбольном поле. Но история, начавшаяся как рутинная хирургия, закончилась сенсацией: после наркоза он проснулся, уверяя, что находится в Юте, США, и говорил исключительно по-английски с американским акцентом.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

До этого случая он изучал английский только в школе и никогда не использовал его свободно. Более того, он не узнавал собственных родителей и не понимал родную речь. Спустя 18 часов подросток начал различать нидерландский, но продолжал отвечать только на английском. Его родной язык стал возвращаться только после встречи с друзьями, а на третий день он уже был выписан из больницы.

Врачи были в тупике

С медицинской точки зрения пациент был абсолютно здоров. Психиатрическая и неврологическая оценки не выявили отклонений, и дополнительные обследования не потребовались. Спустя три недели на повторном приёме он уверял: с нидерландским языком больше проблем нет.

Ответ на загадку нашёлся в медицинской литературе: у юноши диагностировали редчайшее состояние — синдром языка или акцента иностранца (SLE или SSE). Это нейронное расстройство проявляется в том, что человек временно теряет способность говорить на родном языке, заменяя его вторым, знакомым, но прежде не доминирующим.

Что провоцирует синдром

Такие случаи часто связаны с травмами головы, инсультами или опухолями, затрагивающими зону Брока — центр речи в лобной доле мозга. В случае подростка врачи подозревают влияние наркоза: по данным исследования 2024 года, он может временно нарушать работу речевых центров мозга, вызывая замешательство, дезориентацию и смену языкового восприятия.

С момента открытия синдрома в 1907 году в мире задокументировано лишь около 100 случаев. И этот — один из первых у подростка.

Уточнения

Анестези́я (греч. ἀναισθησία - "без чувства") — процесс уменьшения чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Сейчас читают
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях
Наука и техника
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях Аудио 
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Генеральная уборка кухни: избавляемся от балласта по этому проверенному методу
Когда колёса уже в воздухе: как спасти свою машину от эвакуатора за несколько минут
Тесто прилипает к рукам? Эти три трюка спасут любую выпечку
Опасный кайф или невинное удовольствие: правда о валерьянке для котов
Готовим идеальный десерт для постного стола: морковный пирог, который получается нежнейшим
Крадёт данные, опустошает криптокошельки, требует выкуп для разблокировки: обнаружен троян Neptune RAT
Тайные рейсы Apple: как компания планирует избежать новых пошлин на iPhone и AirPods
Ваше оружие против ПМС: еда, которая уменьшит перепады настроения
5 лучших растений для японского сада — ключевые деревья и цветы для создания уникального стиля
Диагноз, который часто ставят с опозданием: почему нарколепсию путают с ленью и тревожностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.