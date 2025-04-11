Секрет молодости мозга: ученые обнаружили, какие добавки могут остановить старение

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования, проведенные Стэнфордским университетом, выявили, что возраст 44 и 60 лет является критическим для начала наиболее значительных возрастных изменений, таких как проблемы с опорно-двигательным аппаратом, снижение иммунитета и сердечно-сосудистые заболевания. Особое внимание привлекло резкое старение мозга, которое начинается примерно в 44 года и продолжается до 67 лет, после чего процесс стабилизируется.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Исследование, опубликованное 3 марта 2025 года в журнале PNAS, выявило связь между старением мозга и резистентностью к инсулину. Ученые обнаружили, что у людей с высоким уровнем сахара в крови в возрасте 40 лет мозг стареет быстрее, чем у тех, кто не имеет признаков инсулинорезистентности, пишет ow.gr.

"Мы никогда не ожидали, что процесс старения мозга начнется так рано", — отметила руководитель исследования Лилианна Мухика-Пароди из Университета Стоуни-Брук.

Кроме того, исследование показало, что некоторые области мозга стареют быстрее других. Ученые выяснили, что эти области мозга более зависимы от выработки инсулина, который транспортирует сахара в клетки с помощью белка GLUT4. Области мозга, которые стареют медленнее, имеют более высокий уровень белка, способного перемещать кетоны в клетки, что позволяет предположить их использование в качестве альтернативного источника энергии.

Для проверки влияния кетоновых добавок на старение мозга ученые провели эксперимент с участием 101 человека в возрасте от 20 до 79 лет. После ночного голодания участникам давали либо напиток, богатый кетонами, либо сладкий напиток с таким же количеством калорий. Через полчаса после приема напитков им проводили МРТ-сканирование мозга.

Результаты показали, что кетоновый напиток уменьшил нарушения мозговой деятельности, связанные со старением, особенно у людей в возрасте от 40 до 59 лет. Однако у людей старше 60 лет эффект был минимальным. Это может указывать на необходимость раннего вмешательства для достижения максимального эффекта от кетоновых добавок.

Хотя результаты исследования обнадеживают, они основаны на краткосрочных данных и не учитывают все аспекты старения мозга. Эксперты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для более точного понимания влияния кетонов на когнитивные функции и общее состояние мозга.

В заключение, если добавки с кетонами действительно помогают компенсировать резистентность к инсулину, это может стать эффективной мерой для замедления старения мозга. Однако для этого необходимо изменить рацион питания, чтобы избежать развития инсулинорезистентности.

Уточнения

Кето́ны — органические вещества, в молекулах которых карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами.

