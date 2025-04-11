Зубы мудрости: зачем они нам нужны, когда их стоит удалить, а когда — нет

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Зубы мудрости, или "восьмерки", стали противоречивым элементом ротовой полости из-за эволюции и развития цивилизации.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Как рассказал стоматолог-хирург Сабит Алиев, раньше зубы мудрости были нужны для пережевывания жесткой пищи, но с появлением термической обработки и полуфабрикатов необходимость в них уменьшилась. У некоторых людей "восьмерки" могут искривлять зубной ряд, давить на соседние зубы и вызывать боль. Однако у 20-30% населения они прорезываются ровно и не мешают другим зубам, отметил врач.

"Именно от их положения нужно отталкиваться, когда решаете судьбу таких зубов", — подчеркнул Алиев.

По его словам, если "восьмерки" не вызывают дискомфорта и не мешают соседним зубам, их лучше не удалять. Они помогают жевать и предотвращают расшатывание других зубов. Мифы о том, что удаление зубов мудрости улучшает овал лица, не имеют научного обоснования. После удаления могут появиться щели между зубами или несмыкание челюстей, сообщает Газета.Ru.

Зубы мудрости обычно появляются в возрасте 18-25 лет и могут расти неровно, создавая проблемы с прикусом и гигиеной. В некоторых случаях их удаление необходимо для сохранения правильного зубного ряда и коррекции челюсти. Бездумное удаление ради эстетики может привести к осложнениям, таким как хронический гайморит или нарушение слуха, добавил стоматолог.

Важно регулярно посещать стоматолога, чтобы своевременно выявить проблемы с зубами мудрости и предотвратить их осложнения.

Уточнения

Зу́бы му́дрости — 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными).

