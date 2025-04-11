Как отличить инфаркт от обычной боли в груди: не пропустите опасные симптомы

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятные ощущения в области сердца могут быть вызваны различными причинами, от стресса до серьезных сердечных заболеваний. Сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай рассказал о том, как отличить обычную невралгию от сердечной патологии.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Основные симптомы проблем с миокардом : боль в центре или левой стороне груди, отдающая в шею, плечо, лопатку, руку или эпигастральную область.

: боль в центре или левой стороне груди, отдающая в шею, плечо, лопатку, руку или эпигастральную область. Стенокардия проявляется давящей болью за грудиной, которая может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть или подложечную область. Боль возникает после физической нагрузки или стресса, но проходит после отдыха или нитроглицерина.

проявляется давящей болью за грудиной, которая может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть или подложечную область. Боль возникает после физической нагрузки или стресса, но проходит после отдыха или нитроглицерина. Инфаркт миокарда сопровождается сильной болью, которая длится несколько часов, чувством тревоги, страха смерти, потливостью, тошнотой и одышкой. Требуется срочная госпитализация.

сопровождается сильной болью, которая длится несколько часов, чувством тревоги, страха смерти, потливостью, тошнотой и одышкой. Требуется срочная госпитализация. Аритмии имеют свою симптоматику: колющая, ноющая или тянущая боль, перебои в сердечном ритме, головокружение, кислородное голодание и нехватка воздуха.

имеют свою симптоматику: колющая, ноющая или тянущая боль, перебои в сердечном ритме, головокружение, кислородное голодание и нехватка воздуха. Воспалительные заболевания сердца проявляются умеренной болью в груди, повышенной температурой, учащенным сердцебиением, одышкой и слабостью. В тяжелых случаях — отеки и посинение носогубного треугольника.

проявляются умеренной болью в груди, повышенной температурой, учащенным сердцебиением, одышкой и слабостью. В тяжелых случаях — отеки и посинение носогубного треугольника. Межреберная невралгия проявляется резкой болью, напоминающей электрический разряд, которая усиливается при движении и длится от нескольких дней до недель. Причины: остеохондроз, физические нагрузки, переохлаждение и травмы, цитирует врача Газета.Ru.

При любых длительных болях в груди, внезапной одышке, потливости, головокружении и судорогах важно обратиться в клинику для своевременной диагностики и лечения.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

