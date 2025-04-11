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Как отличить инфаркт от обычной боли в груди: не пропустите опасные симптомы

1:57
Здоровье

Неприятные ощущения в области сердца могут быть вызваны различными причинами, от стресса до серьезных сердечных заболеваний. Сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай рассказал о том, как отличить обычную невралгию от сердечной патологии.

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце
  • Основные симптомы проблем с миокардом: боль в центре или левой стороне груди, отдающая в шею, плечо, лопатку, руку или эпигастральную область.
  • Стенокардия проявляется давящей болью за грудиной, которая может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть или подложечную область. Боль возникает после физической нагрузки или стресса, но проходит после отдыха или нитроглицерина.
  • Инфаркт миокарда сопровождается сильной болью, которая длится несколько часов, чувством тревоги, страха смерти, потливостью, тошнотой и одышкой. Требуется срочная госпитализация.
  • Аритмии имеют свою симптоматику: колющая, ноющая или тянущая боль, перебои в сердечном ритме, головокружение, кислородное голодание и нехватка воздуха.
  • Воспалительные заболевания сердца проявляются умеренной болью в груди, повышенной температурой, учащенным сердцебиением, одышкой и слабостью. В тяжелых случаях — отеки и посинение носогубного треугольника.
  • Межреберная невралгия проявляется резкой болью, напоминающей электрический разряд, которая усиливается при движении и длится от нескольких дней до недель. Причины: остеохондроз, физические нагрузки, переохлаждение и травмы, цитирует врача Газета.Ru.

При любых длительных болях в груди, внезапной одышке, потливости, головокружении и судорогах важно обратиться в клинику для своевременной диагностики и лечения.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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