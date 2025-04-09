Будильник против биологии: что происходит, когда вы спите не тогда, когда нужно

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, вы просто плохо спали? На самом деле хронический недосып способен нанести организму такой урон, что последствия проявятся через годы — в виде забывчивости, слабости и даже болезней сердца. Психиатр Сергей Тарасов в беседе с aif. ru подтвердил: отказ от полноценного ночного сна подрывает здоровье на всех уровнях.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Что делает с вами недосып

Когда вы спите меньше, чем нужно, организм включает режим выживания. Последствия:

Ослабляется иммунитет

Падает концентрация и ухудшается память

Настроение нестабильное, возрастает тревожность

Повышаются риски диабета, гипертонии, ожирения и даже депрессии

Особую опасность представляет так называемый социальный джетлаг — когда биологические часы не совпадают с будильником. Жить по чужому графику — всё равно что каждую неделю менять часовой пояс, сообщает aif.ru.

Можно ли отоспаться днём

Короткий дневной сон, или power nap, действительно помогает на короткое время взбодриться. Но заменить полноценный ночной отдых он не способен.

"Ночной сон уникален, — поясняет психиатр. — Он регулирует циркадные ритмы и запускает процессы глубокого восстановления. Игнорировать его нельзя".

Если вас клонит в сон днём

Это может быть не просто усталость. По словам невролога Максима Алексеева, дневная сонливость нередко связана с дефицитом витаминов или низким уровнем железа. Так что зевота после обеда — повод пересмотреть не только режим, но и питание.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

