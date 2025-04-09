Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курс на изоляцию: как торговые войны бьют по доллару
Гигантские статуи острова Пасхи: как они шагали 900 лет назад
Не оставляйте еду — медведи не спят! Советы специалистов Пермского края
Капитан Слоу о будущем Top Gear: воссоединения трио не будет
Пять скрытых причин тусклого цвета лица — вы удивитесь
Декрет стал роскошью для россиянок: женщины бегут после родов на работу
Гости внезапно? Спасает торт из лаваша за 15 минут
Тут магия не поможет: гадалок и ясновидящих ждут большие штрафы
Этим женщинам пересчитают пенсии: вот кто может рассчитывать на увеличенные выплаты

Будильник против биологии: что происходит, когда вы спите не тогда, когда нужно

1:40
Здоровье

Кажется, вы просто плохо спали? На самом деле хронический недосып способен нанести организму такой урон, что последствия проявятся через годы — в виде забывчивости, слабости и даже болезней сердца. Психиатр Сергей Тарасов в беседе с aif. ru подтвердил: отказ от полноценного ночного сна подрывает здоровье на всех уровнях.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Что делает с вами недосып

Когда вы спите меньше, чем нужно, организм включает режим выживания. Последствия:

  • Ослабляется иммунитет

  • Падает концентрация и ухудшается память

  • Настроение нестабильное, возрастает тревожность

  • Повышаются риски диабета, гипертонии, ожирения и даже депрессии

Особую опасность представляет так называемый социальный джетлаг — когда биологические часы не совпадают с будильником. Жить по чужому графику — всё равно что каждую неделю менять часовой пояс, сообщает aif.ru.

Можно ли отоспаться днём

Короткий дневной сон, или power nap, действительно помогает на короткое время взбодриться. Но заменить полноценный ночной отдых он не способен.

"Ночной сон уникален, — поясняет психиатр. — Он регулирует циркадные ритмы и запускает процессы глубокого восстановления. Игнорировать его нельзя".

Если вас клонит в сон днём

Это может быть не просто усталость. По словам невролога Максима Алексеева, дневная сонливость нередко связана с дефицитом витаминов или низким уровнем железа. Так что зевота после обеда — повод пересмотреть не только режим, но и питание.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Сейчас читают
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Курс на изоляцию: как торговые войны бьют по доллару
Гигантские статуи острова Пасхи: как они шагали 900 лет назад
Не оставляйте еду — медведи не спят! Советы специалистов Пермского края
Капитан Слоу о будущем Top Gear: воссоединения трио не будет
Пять скрытых причин тусклого цвета лица — вы удивитесь
Декрет стал роскошью для россиянок: женщины бегут после родов на работу
Гости внезапно? Спасает торт из лаваша за 15 минут
Тут магия не поможет: гадалок и ясновидящих ждут большие штрафы
Этим женщинам пересчитают пенсии: вот кто может рассчитывать на увеличенные выплаты
Сколько выпитого алкоголя может вызвать рак? Ответ учёных шокировал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.