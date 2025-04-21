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Маленькая доза — большая реакция: когда алкоголь вскрывает скрытые болезни

2:49
Здоровье

Мы привыкли считать, что алкоголь — это просто развлечение, и максимум, чем он грозит, — это похмелье. Но в действительности реакция организма на спиртное может быть тревожным сигналом: так тело подаёт знаки о сбоях в работе внутренних органов. Важно не игнорировать их.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Вспыхнуло лицо после рюмки

Это может быть проявлением дефицита фермента ALDH2, известного как "азиатский синдром". Он мешает организму расщеплять токсичный ацетальдегид — продукт переработки алкоголя.

Чем это грозит

  • Раком пищевода.
  • Болезнями печени.
  • Гипертонией.

Быстрое опьянение от пары глотков

Если вас "накрывает" слишком быстро, стоит проверить печень: она может не справляться с переработкой даже минимального количества спиртного.

Возможные причины:

  • Цирроз на ранней стадии.
  • Вирусный гепатит.
  • Жировой гепатоз.
  • Приём лекарств, нагружающих печень.

Мигрень после бокала вина

  • Это не каприз, а возможная непереносимость сульфитов — консервантов, содержащихся в вине. Часто сопровождается дискомфортом в ЖКТ и может указывать на дисбиоз или синдром раздражённого кишечника.

Тошнота и рвота после малой дозы

Небольшое количество алкоголя вызывает бурную реакцию? Возможны обострения:

  • Гастрита или язвы.
  • Панкреатита (боль "опоясывает" и отдает в спину).
  • Холецистита или желчнокаменной болезни (горечь во рту, боль в боку).

Сердце колотится

Учащённый пульс и перебои в ритме после алкоголя могут указывать на:

  • Гипертиреоз.
  • Гипертонию.
  • Дефицит калия и магния.
  • Нарушения вегетативной нервной системы.

Обратитесь к врачу, если

  • Пульс выше 100 более часа.
  • Появились аритмии.
  • Ощущается "замирание" сердца.

Отёки на утро

Они могут быть реакцией на печёночную, сердечную или почечную недостаточность.

  • Почечные — мягкие, на лице.
  • Сердечные — плотные, на ногах.

Похмелье длится более суток

Это может быть симптомом:

  • Проблем с печенью.
  • Скрытого диабета.
  • Дефицита витаминов группы В.

Если после употребления алкоголя вы замечаете необычные или новые для себя симптомы — не списывайте всё на случайность. Часто именно такие "мелочи" становятся первыми звоночками серьёзных нарушений в организме. Алкоголь может обнажить скрытые проблемы со здоровьем, и вместо того чтобы игнорировать сигналы, важно вовремя их услышать и обратиться за медицинской помощью. Забота о себе начинается с внимательности к собственному телу.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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