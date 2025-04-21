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Болит голова — но почему? 5 самых частых причин, которые стоит знать

3:37
Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с головной болью — тупой, ноющей или острой, словно удар током. И да, порой кажется, что это точно инсульт, опухоль и конец. Но чаще всего это просто… головная боль. Не опасная, но крайне неприятная.

Височная боль
Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free
Височная боль

Разобраться, почему именно у нас болит голова, — задача не из простых. Причин много, а симптоматика запутана. Чтобы не гадать, разберем 5 самых частых видов головной боли — и что стоит за каждым из них.

Головная боль напряжения

Тип

  • Первичная.

Ощущение

  • Тугая повязка вокруг головы, тупая и давящая боль.

Возможные причины

  • Стресс и тревожность.
  • Мышечное напряжение в шее и плечах.
  • Длительное сидение в одной позе.
  • Сжатие челюстей.

Интересно

  • Раньше считалось, что виноваты мышцы. Теперь — что мозг просто "перегружен” химическими сигналами боли.

Мигрень

Тип

  • Первичная.

Ощущение

  • Пульсирующая, часто односторонняя боль, иногда с тошнотой и светобоязнью.

Триггеры

  • Недосып.
  • Колебания гормонов.
  • Погода.
  • Шоколад, сыр, красное вино.

Важно знать

  • Мигрень — это не просто "сильная головная боль”. Это отдельное неврологическое состояние, которым страдает более 10% населения мира. Причины — до конца не ясны.

Кластерная головная боль

Тип

  • Первичная.

Ощущение

  • Сильная, острая боль с одной стороны, часто в районе глаза. Может сопровождаться слезотечением, насморком или опущением века.

Факторы

  • Пока только догадки: сбои в гипоталамусе, выбросы нейротрансмиттеров, нарушение биоритмов.

Факт

  • Крайне болезненная, но редкая форма головной боли. Встречается у мужчин чаще, чем у женщин.

Головная боль от обезвоживания

Тип

  • Вторичная.

Ощущение

  • Тупая, распирающая боль, усиливающаяся при движении

Как возникает

  • Когда в организме мало жидкости, объем крови уменьшается, а мозговые оболочки (в отличие от самого мозга) начинают тянуться и раздражают болевые рецепторы.

Совет

  • Пейте воду! Особенно в жару, после тренировок или бурной вечеринки.

Кофеиновая головная боль

Тип

  • Вторичная.

Ощущение

  • Может быть пульсирующей или давящей.

Почему возникает

  • Переизбыток кофеина: вызывает сужение сосудов — облегчает боль.
  • Резкий отказ от кофе: сосуды резко расширяются — боль возвращается.

Факт

  • Многие обезболивающие содержат кофеин именно потому, что он помогает усилить действие препарата.

Когда стоит насторожиться

Обратитесь к врачу, если:

  • Боль появилась внезапно и "ударила”, как молния.
  • Сопровождается тошнотой, рвотой, затуманенным сознанием.
  • Не помогает обычное обезболивающее.
  • Головная боль стала регулярной и усиливается.

Такая "громовая” головная боль может быть признаком опасных состояний — от разрыва сосудов до менингита.

Вывод

Не каждая головная боль — смертельный сигнал. Но если боль стала частой, изменила характер или настойчиво мешает жить — лучше проконсультироваться со специалистом. И помните: даже "обычная” головная боль может многое рассказать о состоянии вашего тела.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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