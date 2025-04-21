Болит голова — но почему? 5 самых частых причин, которые стоит знать

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с головной болью — тупой, ноющей или острой, словно удар током. И да, порой кажется, что это точно инсульт, опухоль и конец. Но чаще всего это просто… головная боль. Не опасная, но крайне неприятная.
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Височная боль
Разобраться, почему именно у нас болит голова, — задача не из простых. Причин много, а симптоматика запутана. Чтобы не гадать, разберем 5 самых частых видов головной боли — и что стоит за каждым из них.
Головная боль напряжения
Тип
Первичная.
Ощущение
Тугая повязка вокруг головы, тупая и давящая боль.
Возможные причины
Стресс и тревожность.
Мышечное напряжение в шее и плечах.
Длительное сидение в одной позе.
Сжатие челюстей.
Интересно
Раньше считалось, что виноваты мышцы. Теперь — что мозг просто "перегружен” химическими сигналами боли.
Мигрень
Тип
Первичная.
Ощущение
Пульсирующая, часто односторонняя боль, иногда с тошнотой и светобоязнью.
Триггеры
Недосып.
Колебания гормонов.
Погода.
Шоколад, сыр, красное вино.
Важно знать
Мигрень — это не просто "сильная головная боль”. Это отдельное неврологическое состояние, которым страдает более 10% населения мира. Причины — до конца не ясны.
Кластерная головная боль
Тип
Первичная.
Ощущение
Сильная, острая боль с одной стороны, часто в районе глаза. Может сопровождаться слезотечением, насморком или опущением века.
Факторы
Пока только догадки: сбои в гипоталамусе, выбросы нейротрансмиттеров, нарушение биоритмов.
Факт
Крайне болезненная, но редкая форма головной боли. Встречается у мужчин чаще, чем у женщин.
Головная боль от обезвоживания
Тип
Вторичная.
Ощущение
Тупая, распирающая боль, усиливающаяся при движении
Как возникает
Когда в организме мало жидкости, объем крови уменьшается, а мозговые оболочки (в отличие от самого мозга) начинают тянуться и раздражают болевые рецепторы.
Совет
Пейте воду! Особенно в жару, после тренировок или бурной вечеринки.
Кофеиновая головная боль
Тип
Вторичная.
Ощущение
Может быть пульсирующей или давящей.
Почему возникает
Переизбыток кофеина: вызывает сужение сосудов — облегчает боль.
Резкий отказ от кофе: сосуды резко расширяются — боль возвращается.
Факт
Многие обезболивающие содержат кофеин именно потому, что он помогает усилить действие препарата.
Такая "громовая” головная боль может быть признаком опасных состояний — от разрыва сосудов до менингита.
Вывод
Не каждая головная боль — смертельный сигнал. Но если боль стала частой, изменила характер или настойчиво мешает жить — лучше проконсультироваться со специалистом. И помните: даже "обычная” головная боль может многое рассказать о состоянии вашего тела.
Уточнения
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей.