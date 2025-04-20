ЗОЖ на проверку: 7 мифов о здоровье, в которые пора перестать верить

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый образ жизни оброс десятками советов и правил, которые мы воспринимаем как аксиому. Но не всё, что звучит полезно, действительно полезно. Некоторые установки — это просто устойчивые мифы, которые не только не приносят пользы, но и могут вводить в заблуждение.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач-психиатр

Вот семь распространённых "правил" здоровья, которым не стоит слепо следовать.

Нужно пить 2 литра воды в день

Нет универсального объёма. Всё зависит от веса, климата, активности, питания и состояния здоровья. Кому-то нужно 1,5 литра, а кому-то — все 3. Настоящее правило: пей, когда хочешь пить, и следи за цветом мочи — светлая и прозрачная говорит о нормальной гидратации.

Мокрые волосы на улице — гарантированная простуда

Простуду вызывают вирусы, а не температура. Выйти с мокрой головой в холод — не значит заболеть. Да, переохлаждение может ослабить иммунитет, но без контакта с вирусом болезнь не начнётся.

Кишечник должен опорожняться раз в день

Это индивидуально. Нормой считается как 3 раза в день, так и 3 раза в неделю — если нет дискомфорта. Главное — регулярность и комфорт, а не цифра.

Всем нужно спать 8 часов

Некоторым достаточно и 6, а кому-то не хватает и 9. Важнее не "волшебное число", а качество сна. Признаки здорового сна — бодрость днём, хорошее настроение и отсутствие желания вздремнуть среди рабочего совещания.

Нужно регулярно делать детокс

Организм сам умеет очищаться — за это отвечают печень, почки и кишечник. Фруктовые соки, голодовки и "детокс-программы" — это маркетинг, а не медицина. Хотите "помочь телу" — наладьте питание и забудьте про лишний алкоголь и фастфуд.

Углеводы вредны, если хотите похудеть

Нет. Вредны — рафинированные и простые углеводы (сахар, выпечка, сладкие напитки). Полезные углеводы — овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые — нужны организму как источник энергии, клетчатки и витаминов. Не углеводы делают полными, а избыток калорий.

Лучше пользоваться антибактериальными салфетками и гелями

На самом деле обычное мыло и вода — лучшее средство от микробов. Антибактериальные средства могут нарушать микрофлору кожи, вызывать раздражение и даже способствовать устойчивости бактерий к антисептикам. Используйте их в крайних случаях, а не по привычке.

Не всё, что звучит "правильно", таковым является. Проверяйте информацию, слушайте своё тело и ориентируйтесь на научные данные, а не на мифы из соцсетей. Иногда путь к здоровью начинается с отказа от ложных советов.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

