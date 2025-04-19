Живая приманка: может ли человек стать ловушкой для комаров — и зачем это вообще нужно

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые придумали радикальный способ борьбы с малярией: превратить кровь человека в яд для комаров. Идея звучит как сюжет фантастического фильма, но за ней стоят реальные исследования и уже одобренный препарат — нитизинон.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Как работает яд в крови

Нитизинон давно используется для лечения редких генетических заболеваний. Но недавно исследователи из Ливерпульской школы тропической медицины заметили побочный эффект: после укуса пациентов, принимавших этот препарат, комары умирали в течение 12 часов.

Действие нитизинона основано на блокировке выработки белка, но в организме человека он просто лечит, а вот для насекомых такая кровь — смертельна.

Почему это важно

Малярия ежегодно уносит свыше полумиллиона жизней, и традиционные методы уже не так эффективны. Насекомые становятся устойчивыми к инсектицидам, а новые подходы — редкость.

"Если мы сделаем кровь токсичной для переносчиков инфекции, это может радикально сократить их численность", — объясняет микробиолог Ли Хейнс.

А как насчёт природы

Исследователи подчеркивают, что в отличие от ивермектина, нитизинон действует избирательно — он не убивает опылителей и безопаснее для окружающей среды. Его главное преимущество — скорость (комар умирает за день) и длительное присутствие в крови. Это делает препарат удобным для массового применения: одна доза может быть эффективна несколько суток.

Что дальше

Идея всё ещё на стадии проверки. Учёные используют математические модели, чтобы просчитать масштабное применение препарата. Однако уже ясно, что нитизинон способен уничтожать самых опасных — старых комаров, которые чаще всего переносят малярию.

"Мы хотели найти альтернативу ивермектину, и нитизинон оказался просто фантастическим", — говорит паразитолог Альваро Акоста Серрано.

Теперь главное — провести дальнейшие исследования и понять, насколько безопасен и эффективен этот метод в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

