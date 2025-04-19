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Сладкое без сахара — ловушка: как подсластители мешают похудеть

3:47
Здоровье

Диетическая газировка, жвачка без сахара, "здоровые” десерты на 0 калорий… Мы привыкли верить, что искусственные подсластители — безопасный способ побаловать себя. Но новое исследование поставило под сомнение эту иллюзию. Сукралоза (встречается в продуктах под брендом Splenda) может заставить мозг… требовать еды. Причем даже сильнее, чем обычный сахар.

Сахарозаменитель
Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сахарозаменитель

Что обнаружили ученые

В эксперименте участвовали 75 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Каждому из них в разное время предлагали:

  • Напиток с обычным сахаром (сахарозой).
  • Напиток с сукралозой (некалорийным заменителем).
  • И обычную воду (в качестве контроля).

Все напитки имели одинаковый вкус (вишневый), чтобы участники не могли угадать состав. После каждого приема измеряли уровень сахара в крови, гормоны и проводили МРТ мозга.

Результат? Внезапный поворот

  • После сахарозы: уровень глюкозы в крови подскакивает, мозг "понимает”, что получил калории, и снижает аппетит. Участники чувствовали себя сытыми.
  • После сукралозы: уровень сахара в крови не меняется, но гипоталамус (центр голода) активизируется — мозг думает, что его обманули. И требует еду!

Почему это происходит

Сукралоза примерно в 600 раз слаще сахара, но не даёт ни грамма энергии. Мозг распознаёт сладкий вкус — и ожидает калорий. А их нет. Этот дисбаланс нарушает естественные сигналы голода и насыщения.

Что при этом происходит в организме

  • Активизируется гипоталамус — мозг в тревоге ищет "потерянные калории".
  • Не вырабатываются гормоны насыщения: инсулин, ГПП-1.
  • Усиливается аппетит и тяга к углеводам.
  • Особенно сильно эффект выражен у людей с избыточным весом.

Потенциальные последствия регулярного употребления сукралозы

  • Сбои в регуляции аппетита: ощущение ложного голода даже при нормальном питании.
  • Повреждение ДНК: согласно новым исследованиям, сукралоза может негативно воздействовать на генетический материал.
  • Замедление похудения: парадокс: вы пьёте напитки без сахара, но не худеете, а наоборот — переедаете.
  • Изменения в мозге: возможно, формируются устойчивые "ошибки" в системе вознаграждения.
  • Нарушение микробиома: влияние на полезные бактерии в кишечнике, что отражается на всём здоровье.

Почему это особенно важно для детей и подростков

Мозг в юном возрасте особенно уязвим. Сейчас ученые изучают, как постоянное употребление подсластителей влияет на развитие мозга и формирование пищевых привычек у подростков с риском ожирения. Одна из гипотез — что подсластители могут "перепрограммировать" метаболизм.

Что делать

  • Не злоупотребляйте искусственными подсластителями, особенно в напитках.
  • Изучайте состав продуктов, где указано "без сахара" — часто там прячутся сукралоза или аспартам.
  • Сладкий вкус - это сигнал для организма, что поступят калории. Если этого не происходит — мозг путается.
  • В приоритете — натуральные источники сладкого: фрукты, сухофрукты, ягоды.

Подсластитель без калорий — не равно безвредно. Сукралоза не просто "не даёт энергии", она может обманывать мозг, усиливать голод и мешать контролю веса. Особенно важно быть внимательными к таким добавкам в рационе детей и людей с лишним весом.

Уточнения

Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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