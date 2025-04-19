Сладкое без сахара — ловушка: как подсластители мешают похудеть

Диетическая газировка, жвачка без сахара, "здоровые” десерты на 0 калорий… Мы привыкли верить, что искусственные подсластители — безопасный способ побаловать себя. Но новое исследование поставило под сомнение эту иллюзию. Сукралоза (встречается в продуктах под брендом Splenda) может заставить мозг… требовать еды. Причем даже сильнее, чем обычный сахар.
Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сахарозаменитель
Что обнаружили ученые
В эксперименте участвовали 75 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Каждому из них в разное время предлагали:
Напиток с обычным сахаром (сахарозой).
Напиток с сукралозой (некалорийным заменителем).
И обычную воду (в качестве контроля).
Все напитки имели одинаковый вкус (вишневый), чтобы участники не могли угадать состав. После каждого приема измеряли уровень сахара в крови, гормоны и проводили МРТ мозга.
Результат? Внезапный поворот
После сахарозы: уровень глюкозы в крови подскакивает, мозг "понимает”, что получил калории, и снижает аппетит. Участники чувствовали себя сытыми.
После сукралозы: уровень сахара в крови не меняется, но гипоталамус (центр голода) активизируется — мозг думает, что его обманули. И требует еду!
Почему это происходит
Сукралоза примерно в 600 раз слаще сахара, но не даёт ни грамма энергии. Мозг распознаёт сладкий вкус — и ожидает калорий. А их нет. Этот дисбаланс нарушает естественные сигналы голода и насыщения.
Что при этом происходит в организме
Активизируется гипоталамус — мозг в тревоге ищет "потерянные калории".
Не вырабатываются гормоны насыщения: инсулин, ГПП-1.
Усиливается аппетит и тяга к углеводам.
Особенно сильно эффект выражен у людей с избыточным весом.
Сбои в регуляции аппетита: ощущение ложного голода даже при нормальном питании.
Повреждение ДНК: согласно новым исследованиям, сукралоза может негативно воздействовать на генетический материал.
Замедление похудения: парадокс: вы пьёте напитки без сахара, но не худеете, а наоборот — переедаете.
Изменения в мозге: возможно, формируются устойчивые "ошибки" в системе вознаграждения.
Нарушение микробиома: влияние на полезные бактерии в кишечнике, что отражается на всём здоровье.
Почему это особенно важно для детей и подростков
Мозг в юном возрасте особенно уязвим. Сейчас ученые изучают, как постоянное употребление подсластителей влияет на развитие мозга и формирование пищевых привычек у подростков с риском ожирения. Одна из гипотез — что подсластители могут "перепрограммировать" метаболизм.
Что делать
Не злоупотребляйте искусственными подсластителями, особенно в напитках.
Изучайте состав продуктов, где указано "без сахара" — часто там прячутся сукралоза или аспартам.
Сладкий вкус-это сигнал для организма, что поступят калории. Если этого не происходит — мозг путается.
В приоритете — натуральные источники сладкого: фрукты, сухофрукты, ягоды.
Подсластитель без калорий — не равно безвредно. Сукралоза не просто "не даёт энергии", она может обманывать мозг, усиливать голод и мешать контролю веса. Особенно важно быть внимательными к таким добавкам в рационе детей и людей с лишним весом.
Уточнения
Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд).