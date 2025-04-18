Новая альтернатива диетам: метод 4:3 помогает худеть без ежедневных ограничений

Постоянно считать калории — дело не из лёгких. Но новое исследование даёт надежду тем, кто устал от диет-счетчиков. Учёные из Университета Колорадо обнаружили, что режим прерывистого голодания 4:3 может быть не только проще, но и эффективнее традиционного ежедневного ограничения калорий.
Суть метода проста: 3 дня в неделю вы ограничиваете себя в калориях примерно на 80%, а оставшиеся 4 дня едите в обычном режиме — желательно, всё-таки здоровую пищу. То есть строгая диета — только через день, а остальное время можно жить почти как раньше.
В течение года 165 человек с лишним весом следовали либо методу 4:3, либо классической схеме снижения калорий на 34% каждый день. В обоих случаях участники получали рекомендации по физической активности.
Также отмечено улучшение показателей здоровья, в том числе артериального давления.
"Это хорошая научная альтернатива для тех, кому тяжело держать ежедневную диету", — говорит эндокринолог Виктория Катеначчи.
Исследователи отмечают: участники из группы 4:3, похоже, лучше соблюдали режим. Даже если они немного ограничивали себя и в "свободные" дни — это скорее плюс. Ведь главное — удобство и устойчивость стратегии в реальной жизни.
Однако есть и оговорки: данные о питании участники заносили самостоятельно, а значит, возможны неточности.
Сейчас не существует чёткой, доступной программы, построенной вокруг подхода 4:3. Но, как подчёркивает эпидемиолог Даниэль Остендорф, именно над этим и предстоит работать: создать понятную, клинически адаптированную схему, которую сможет использовать каждый.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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