Любите кофе покрепче, но не хотите получать ударную дозу кофеина? Ученые из Пенсильвании нашли способ, как сварить насыщенный и ароматный напиток, даже используя меньше молотого кофе. И секрет — в том, как вы льете воду.
Метод pour-over — когда горячую воду медленно льют на молотый кофе в фильтре — стал хитом среди тех, кто не хочет запускать кофеварку ради одной чашки. Особенно любят его поклонники эстетики, одинокие завтраки и утренней тишины.
Но у метода есть сложность: легко получить либо водянистый, либо слишком горький напиток. А значит, важно научиться управлять экстракцией вкуса — и тут в дело вмешалась наука.
Команда под руководством доктора Арнольда Маттайзена изучала, как влияют высота и скорость наливания воды на вкус кофе. Вот к каким выводам они пришли:
По словам Маттайзена:
"Лавина достигается только при наличии достаточной энергии".
Ученые советуют:
Такой подход позволяет получить:
Теперь ваш утренний ритуал может быть не только красивым, но и научно обоснованным.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.