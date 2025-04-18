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Полезный кофе существует: учёные рассказали, как его приготовить

2:17
Здоровье

Любите кофе покрепче, но не хотите получать ударную дозу кофеина? Ученые из Пенсильвании нашли способ, как сварить насыщенный и ароматный напиток, даже используя меньше молотого кофе. И секрет — в том, как вы льете воду.

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Почему ручной кофе стал популярен

Метод pour-over — когда горячую воду медленно льют на молотый кофе в фильтре — стал хитом среди тех, кто не хочет запускать кофеварку ради одной чашки. Особенно любят его поклонники эстетики, одинокие завтраки и утренней тишины.

Но у метода есть сложность: легко получить либо водянистый, либо слишком горький напиток. А значит, важно научиться управлять экстракцией вкуса — и тут в дело вмешалась наука.

Что обнаружили ученые

Команда под руководством доктора Арнольда Маттайзена изучала, как влияют высота и скорость наливания воды на вкус кофе. Вот к каким выводам они пришли:

  • Медленный поток воды увеличивает контакт с кофе, но может быть недостаточно энергичным, чтобы "пробиться" сквозь слой частиц.
  • Высокая струя (но не капли!) создает турбулентность и "лавинообразный эффект", при котором частицы перемешиваются и активнее отдают вкус.
  • Оптимальная высота - не выше 30 см от фильтра: этого достаточно для усиленного извлечения вкуса без риска ожога.

По словам Маттайзена:

"Лавина достигается только при наличии достаточной энергии".

Как сварить кофе вкуснее, не увеличивая дозу

Ученые советуют:

  • Уменьшить дозу молотого кофе примерно на 10% (например, с 20 до 18 г на чашку).
  • Лить горячую воду непрерывной тонкой струей.
  • Экспериментировать с высотой наливания, но не превышать 30 см.
  • Избегать "медленного дождя" или капель: струя должна быть сплошной и уверенной.

Почему это важно

Такой подход позволяет получить:

  • Более насыщенный и плотный вкус,
  • Меньше кофеина в одной чашке,
  • Экономию молотого кофе — меньше граммов, та же крепость.

Теперь ваш утренний ритуал может быть не только красивым, но и научно обоснованным.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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