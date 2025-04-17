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Чистите зубы, как в рекламе? Возможно, вы рискуете эмалью и здоровьем

Здоровье

Многие выдавливают на щётку щедрую полоску пасты, как в рекламе. Но на деле — это ошибка, особенно когда речь идёт о детях. Избыток зубной пасты может нанести вред даже при такой, казалось бы, безобидной процедуре, как чистка зубов.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Почему пасты много — это плохо

По словам стоматолога Прафулла Сабадры, избыток фтора может стать причиной отравления, особенно если проглотить большое количество. У взрослых это бывает редко, но для детей опасность куда выше. Последствия включают:

  • Флюороз зубов: белые пятна и изменение цвета эмали.
  • Риск проглатывания: маленькие дети не всегда умеют сплёвывать, что увеличивает потребление фторида.
  • Повреждение эмали: при чрезмерном количестве пасты и агрессивной чистке с жёсткой щетиной возрастает риск истирания эмали.

Сколько нужно пасты

Рекомендации зависят от возраста:

  • Взрослым: с горошину. Этого хватает для защиты от кариеса без лишнего фтора.
  • Детям до 3 лет: с рисовое зёрнышко.
  • Детям от 3 до 6 лет: снова с горошину.

Почему так мало

У малышей ещё формируются привычки чистки, и они могут случайно проглотить пасту. Небольшое количество минимизирует риск флюороза и других проблем.

Ещё несколько правил для здоровой улыбки

  • Следите за детьми: контролируйте чистку до тех пор, пока ребёнок не научится правильно сплёвывать (обычно после 6 лет).
  • Выбирайте пасту по возрасту: у детской пасты ниже концентрация фторида.
  • Не споласкивайте рот: выплюнуть пасту стоит, но смывать её водой не нужно. Так фтор продолжит защищать эмаль.
  • Дважды в день — достаточно: чрезмерная чистка вредит.
  • Ходите к стоматологу: регулярные осмотры позволяют вовремя заметить проблемы и откорректировать уход.

Правильный уход за зубами начинается с простых вещей — и дозировка пасты здесь играет не последнюю роль. Чрезмерное количество не делает зубы чище, но может навредить эмали и здоровью, особенно у детей. Следуйте рекомендациям, выбирайте пасту по возрасту и не забывайте: в гигиене важна не яркая упаковка, а осознанный подход.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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