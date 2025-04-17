Чистите зубы, как в рекламе? Возможно, вы рискуете эмалью и здоровьем

Многие выдавливают на щётку щедрую полоску пасты, как в рекламе. Но на деле — это ошибка, особенно когда речь идёт о детях. Избыток зубной пасты может нанести вред даже при такой, казалось бы, безобидной процедуре, как чистка зубов.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Почему пасты много — это плохо

По словам стоматолога Прафулла Сабадры, избыток фтора может стать причиной отравления, особенно если проглотить большое количество. У взрослых это бывает редко, но для детей опасность куда выше. Последствия включают:

Флюороз зубов: белые пятна и изменение цвета эмали.

белые пятна и изменение цвета эмали. Риск проглатывания: маленькие дети не всегда умеют сплёвывать, что увеличивает потребление фторида.

маленькие дети не всегда умеют сплёвывать, что увеличивает потребление фторида. Повреждение эмали: при чрезмерном количестве пасты и агрессивной чистке с жёсткой щетиной возрастает риск истирания эмали.

Сколько нужно пасты

Рекомендации зависят от возраста:

Взрослым: с горошину. Этого хватает для защиты от кариеса без лишнего фтора.

с горошину. Этого хватает для защиты от кариеса без лишнего фтора. Детям до 3 лет: с рисовое зёрнышко.

с рисовое зёрнышко. Детям от 3 до 6 лет: снова с горошину.

Почему так мало

У малышей ещё формируются привычки чистки, и они могут случайно проглотить пасту. Небольшое количество минимизирует риск флюороза и других проблем.

Ещё несколько правил для здоровой улыбки

Следите за детьми: контролируйте чистку до тех пор, пока ребёнок не научится правильно сплёвывать (обычно после 6 лет).

контролируйте чистку до тех пор, пока ребёнок не научится правильно сплёвывать (обычно после 6 лет). Выбирайте пасту по возрасту: у детской пасты ниже концентрация фторида.

у детской пасты ниже концентрация фторида. Не споласкивайте рот: выплюнуть пасту стоит, но смывать её водой не нужно. Так фтор продолжит защищать эмаль.

выплюнуть пасту стоит, но смывать её водой не нужно. Так фтор продолжит защищать эмаль. Дважды в день — достаточно: чрезмерная чистка вредит.

чрезмерная чистка вредит. Ходите к стоматологу: регулярные осмотры позволяют вовремя заметить проблемы и откорректировать уход.

Правильный уход за зубами начинается с простых вещей — и дозировка пасты здесь играет не последнюю роль. Чрезмерное количество не делает зубы чище, но может навредить эмали и здоровью, особенно у детей. Следуйте рекомендациям, выбирайте пасту по возрасту и не забывайте: в гигиене важна не яркая упаковка, а осознанный подход.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

