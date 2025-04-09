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Почему лишний вес убивает? 16 опасных заболеваний могут появиться из-за ожирения

1:06
Здоровье

Учёные из Университета Джонса Хопкинса провели исследование с участием 270 657 человек. Эксперты выявили, что ожирение может привести к очень печальным последствиям.

Полный мужчина
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Полный мужчина

В частности, ожирение третьей степени (когда индекс массы тела, то есть соотношение веса к росту, составляет 40 и выше) во много раз увеличивает риск этих опасных заболеваний:

  • Обструктивное апноэ сна — частичное или полное перекрытие дыхания во сне.
  • Диабет второго типа: в 7,7 раза чаще;
  • Жировая болезнь печени: риск повышается в 6,7 раза;
  • Также увеличивается угроза воспаления суставов и артрита, а также астмы.

Чем больше лишнего веса, тем выше вероятность различных проблем со здоровьем. Например, при ожирении первой степени риск диабета возрастает в 3-4 раза. А при третьей стадии ожирения, риск повышается в 8 раз, пишет KP. RU.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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