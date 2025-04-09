Почему лишний вес убивает? 16 опасных заболеваний могут появиться из-за ожирения

Учёные из Университета Джонса Хопкинса провели исследование с участием 270 657 человек. Эксперты выявили, что ожирение может привести к очень печальным последствиям.
В частности, ожирение третьей степени (когда индекс массы тела, то есть соотношение веса к росту, составляет 40 и выше) во много раз увеличивает риск этих опасных заболеваний:
Чем больше лишнего веса, тем выше вероятность различных проблем со здоровьем. Например, при ожирении первой степени риск диабета возрастает в 3-4 раза. А при третьей стадии ожирения, риск повышается в 8 раз, пишет KP. RU.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.