Скрытая угроза в тунце: как паразиты могут испортить ваш ужин

Тунец часто считается одной из самых безопасных для употребления рыб, но это не совсем верно. По словам Владимира Воронина, заведующего кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, тунец и другие представители семейства скумбриевых могут быть заражены опасными для человека паразитами — анизакидами.
При этом эксперт отметил, что, тем не менее, тунец, продающийся в магазинах, обычно безопасен для употребления. Однако, если есть сырую или полусырую рыбу, заражённую анизакидами, личинки этих паразитов могут проникнуть в организм человека. В неактивном состоянии они становятся активными и начинают внедряться в стенки кишечника, вызывая боль и симптомы, похожие на пищевое отравление, пишет Газета.Ru.
"На самом деле, это не смертельное заболевание, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике. Однако они могут вызвать бурную воспалительную реакцию, которая может быть довольно сильной, и именно она может нанести серьезный удар по здоровью", — сказал Воронин.
Симптомы заболевания могут быть неопределёнными и часто принимаются за обычное отравление, затрудняя своевременную диагностику. Обычно через неделю после гибели паразитов все симптомы исчезают.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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