Скрытая угроза в тунце: как паразиты могут испортить ваш ужин

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тунец часто считается одной из самых безопасных для употребления рыб, но это не совсем верно. По словам Владимира Воронина, заведующего кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, тунец и другие представители семейства скумбриевых могут быть заражены опасными для человека паразитами — анизакидами.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тунец

При этом эксперт отметил, что, тем не менее, тунец, продающийся в магазинах, обычно безопасен для употребления. Однако, если есть сырую или полусырую рыбу, заражённую анизакидами, личинки этих паразитов могут проникнуть в организм человека. В неактивном состоянии они становятся активными и начинают внедряться в стенки кишечника, вызывая боль и симптомы, похожие на пищевое отравление, пишет Газета.Ru.

"На самом деле, это не смертельное заболевание, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике. Однако они могут вызвать бурную воспалительную реакцию, которая может быть довольно сильной, и именно она может нанести серьезный удар по здоровью", — сказал Воронин.

Симптомы заболевания могут быть неопределёнными и часто принимаются за обычное отравление, затрудняя своевременную диагностику. Обычно через неделю после гибели паразитов все симптомы исчезают.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.



Ascaridina class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — подотряд паразитических круглых червей из класса Chromadorea (или отряд Ascaridida).

