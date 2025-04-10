Почему ваш организм может не выдержать: скрытые риски популярных обезболивающих

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Парацетамол и ибупрофен — широко используемые лекарства, однако их бесконтрольное применение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская отмечает, что самостоятельное лечение этими препаратами, особенно в высоких дозах или на протяжении длительного времени, может негативно сказаться на работе печени и почек.

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Парацетамол, при соблюдении рекомендованных дозировок, обычно безопасен, так как его метаболиты выводятся печенью. Однако превышение дозы или длительное употребление, даже в допустимых пределах, может вызвать токсическое поражение печени, включая некроз клеток и печеночную недостаточность. Риск токсичности возрастает при наличии заболеваний печени, алкогольной зависимости или приеме других лекарственных средств.

Ибупрофен, как нестероидный противовоспалительный препарат, также может негативно влиять на здоровье почек. Его длительное применение или передозировка могут привести к интерстициальному нефриту, острому повреждению почек, хронической почечной недостаточности, задержке жидкости и повышению артериального давления. В редких случаях ибупрофен может оказывать токсическое влияние на печень, сообщает Газета.Ru.

Совместный прием парацетамола и ибупрофена значительно увеличивает риск побочных эффектов для печени и почек. Перед началом приема этих препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, который определит оптимальную дозу и учтет индивидуальные особенности здоровья. Важно строго соблюдать рекомендованные дозировки и при появлении необычных симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.

"При появлении каких-либо необычных симптомов, особенно со стороны печени или почек (боль в боку, изменение цвета мочи, желтуха, тошнота, рвота, необычная усталость), немедленно обратитесь к врачу», — добавила нефролог.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.



Ибупрофе́н — лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат (далее — НПВП) из группы производных пропионовой кислоты, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием.



