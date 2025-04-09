Сепарация взрослых детей от родителей: кто кого на самом деле должен отпускать

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Психолог Варвара Кокурина в разговоре с Pravda.Ru ответила на вопрос о том, в каком возрасте дети должны отделяться от родителей и начинать самостоятельную жизнь.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

Эксперт отметила, что сепарация взрослых детей от родителей — это сложный вопрос, так как у каждой семьи своя ситуация.

По словам психолога, сепарация не означает, что ребёнок должен обязательно переехать и жить отдельно. Важно, чтобы он мог обеспечивать себя самостоятельно. Раньше молодые люди могли получить жильё в общежитии после окончания учёбы, но сегодня это не всегда возможно. В таких случаях родители могут поддержать ребёнка, предоставив ему финансовую помощь или помогая найти работу.

Психолог также подчеркнула, что болезненность сепарации зависит от того, насколько сами родители готовы отпустить ребёнка. Если у родителей произошла сепарация, то они могут спокойно отпустить ребёнка во взрослую жизнь. Однако если родители продолжают относиться к ребёнку как к ребёнку, это может вызвать проблемы.

"Да, вы здоровый взрослый человек, у которого есть своя жизнь, свои интересы, своя работа, то вы скажете "и счастливо, и всего хорошего, и до свидания, приходи, когда жрать захочешь". Проблемы возникают только в одном случае, если у родителей не произошла сепарация. Не у ребёнка. Вот эти мамочки, которые сыночка-корзиночка, да, как же мой сыночка будет кушать, да?", — сказала Кокурина.

По словам психолога, важно понимать, что дети — это гости в доме родителей, а не обслуживающий персонал. Родители должны жить своей жизнью и давать детям возможность развиваться самостоятельно.

"Дети — не обслуживающий персонал, это не продолжение нас, это не человек, который будет делать все то, чего я не смог в своей жизни, условно, там я не стала балериной, поэтому дочь моя будет балериной. И когда у родителей есть своя собственная жизнь, в которой на какой-то период, он достаточно большой, появляется человек, они дают ему всё, что могут дать. Дальше родители его спокойно отпускают, потому что у них при этом ребёнок не является центром их жизни, у них есть своя жизнь", — сообщила психолог.

Если семья не готова к физической сепарации, то они могут договориться о том, как будут жить вместе. Это может включать в себя разделение обязанностей и расходов, добавила Кокурина.

"Все по-разному живут. Есть семьи, которые поколениями живут в одной квартире, и у всех это по-разному устроено. У кого-то разные полки в холодильнике, у кого-то — одна. Да, у кого-то там это настолько по-разному, это тоже как бы признание того, что рядом с тобой взрослый человек, и дать ему возможность жить по-взрослому, в частности, например, брать с него деньги за еду. Или, например, не брать деньги за еду, а, например, договориться, что он там что-то оплачивает, что-то покупает. То есть, чтобы он вышел из статуса ребёнка", — сказала эксперт.

По её словам, нет универсального ответа на вопрос о том, как лучше, когда человек взрослеет быстрее. Всё зависит от конкретной семьи и её готовности к изменениям.

Уточнения

Сепарация от родителей в психологии — процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего равенства, паритетности отношений родителей и взрослеющих детей.

