Заразная зевота — странная привычка или признак эмоционального интеллекта

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы наверняка зевали хотя бы раз просто потому, что зевнул кто-то рядом. Без усталости. Без причины. Просто… по инерции. Но за этой привычной реакцией может скрываться гораздо больше, чем кажется.

Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зевающая девушка

Что на самом деле скрывает заразительная зевота? Всё не так просто

Зевота — больше, чем просто физиология

Учёные давно разделяют два вида зевания:

Спонтанное - реакция организма на усталость, скуку или нехватку кислорода. Заразительное - тот самый случай, когда вы зеваете в ответ на другого человека (или даже на видео!), не испытывая при этом никакой физической потребности.

И именно заразительная зевота остаётся загадкой для науки.

Почему вы зеваете вслед за кем-то

Одна из главных теорий связывает это явление с зеркальным поведением - мы бессознательно копируем действия других. Это своего рода социальное эхо, встроенное в мозг.

Удивительно, но такая форма зевоты замечена не только у людей. Шимпанзе, бонобо и даже некоторые другие млекопитающие зевают в ответ на зевок сородича. Это может быть проявлением эмпатии - способности чувствовать и понимать других.

Почему дети и животные зевают не так, как взрослые

Исследование с шимпанзе показало: взрослые особи начинали зевать при просмотре видео с зевающими собратьями. А вот малыши — нет. Это может означать, что заразная зевота появляется вместе с развитием социальных навыков.

Подтверждение есть и среди людей. Исследование Ацуши Сенджу выявило, что дети с расстройствами аутистического спектра реже зевают в ответ на зевающих людей. Всё это говорит о том, что заразная зевота напрямую связана с эмпатией и способностью "откликаться" на других.

Эмпатия — через зевок

Получается, что обычный зевок — это не просто телесная реакция. Это может быть способ подсознательного эмоционального контакта. Мы буквально "впитываем" состояние другого и реагируем. И чем сильнее наша связь с человеком — тем выше шанс, что мы зевнём вслед за ним.

Уточнения

Эмпа́тия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

