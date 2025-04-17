Эти части курицы могут быть опасны: что не стоит есть и почему

Курица давно стала частью повседневного рациона — доступная, вкусная, универсальная в приготовлении. Но мало кто задумывается, что не все её части одинаково безопасны. Некоторые органы этой птицы могут таить угрозу, даже если вы готовите их по всем правилам.
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Сырая курица
Где прячутся бактерии
По данным портала Onet, куриные внутренности — особенно печень, лёгкие и хвост — часто становятся средой обитания опасных микроорганизмов. Даже тщательная термическая обработка не всегда гарантирует полное уничтожение всех патогенов.
Куриная печень
На первый взгляд, она кажется полезной — богата железом и витаминами. Но за этим скрываются риски:
Печень может содержать бактерии Campylobacter jejuni и Salmonella.
Часто становится причиной кампилобактериоза — инфекции, похожей на сальмонеллёз.
Недостаточная прожарка или паштеты из печени особенно опасны.
Высокий уровень холестерина делает печень нежелательной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Большинство вспышек отравлений в США было связано именно с блюдами из куриной печени, приготовленными в заведениях общепита", — предупреждает FSIS (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).
Лёгкие курицы
Эти органы не рекомендованы к употреблению вовсе, так как:
Плохо поддаются очистке.
Могут содержать устойчивые к жарке бактерии.
Часто становятся причиной тяжёлой тошноты и пищевых отравлений.
Куриный хвост (помпон)
Многие до сих пор едят эту часть из-за её жирности, но:
Хвост — это зона выделительной системы птицы.
Здесь скапливаются токсины и болезнетворные бактерии.
Считается самой "грязной" частью курицы с точки зрения микробиологии.
Куриные головы
В некоторых странах куриные головы жарят или варят, считая их деликатесом. Однако:
В них тоже много холестерина.
Опасность представляют остатки мозга и глазных тканей, которые могут быть переносчиками токсинов.
Как обезопасить себя
Не употребляйте внутренности без уверенности в их качестве.
Избегайте недожаренной печени, паштетов в кафе и ресторанах.
Откажитесь от куриных хвостов и лёгких — в рационе им не место.
Если сомневаетесь — лучше не есть.
Если вы хотите получить максимум пользы от куриного мяса и свести риски к нулю, важно выбирать только безопасные и проверенные части птицы. От печени, лёгких, хвоста и головы лучше отказаться — эти органы могут стать источником опасных бактерий и токсинов. Лучше отдать предпочтение грудке, бедру или голени, которые при правильной термической обработке остаются вкусными и безопасными. Бережное отношение к выбору продуктов — залог здоровья всей семьи.
Уточнения
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.