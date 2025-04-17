Эти части курицы могут быть опасны: что не стоит есть и почему

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курица давно стала частью повседневного рациона — доступная, вкусная, универсальная в приготовлении. Но мало кто задумывается, что не все её части одинаково безопасны. Некоторые органы этой птицы могут таить угрозу, даже если вы готовите их по всем правилам.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Где прячутся бактерии

По данным портала Onet, куриные внутренности — особенно печень, лёгкие и хвост — часто становятся средой обитания опасных микроорганизмов. Даже тщательная термическая обработка не всегда гарантирует полное уничтожение всех патогенов.

Куриная печень

На первый взгляд, она кажется полезной — богата железом и витаминами. Но за этим скрываются риски:

Печень может содержать бактерии Campylobacter jejuni и Salmonella.

Часто становится причиной кампилобактериоза — инфекции, похожей на сальмонеллёз.

Недостаточная прожарка или паштеты из печени особенно опасны.

Высокий уровень холестерина делает печень нежелательной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Большинство вспышек отравлений в США было связано именно с блюдами из куриной печени, приготовленными в заведениях общепита", — предупреждает FSIS (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

Лёгкие курицы

Эти органы не рекомендованы к употреблению вовсе, так как:

Плохо поддаются очистке.

Могут содержать устойчивые к жарке бактерии.

Часто становятся причиной тяжёлой тошноты и пищевых отравлений.

Куриный хвост (помпон)

Многие до сих пор едят эту часть из-за её жирности, но:

Хвост — это зона выделительной системы птицы.

Здесь скапливаются токсины и болезнетворные бактерии.

Считается самой "грязной" частью курицы с точки зрения микробиологии.

Куриные головы

В некоторых странах куриные головы жарят или варят, считая их деликатесом. Однако:

В них тоже много холестерина.

Опасность представляют остатки мозга и глазных тканей, которые могут быть переносчиками токсинов.

Как обезопасить себя

Не употребляйте внутренности без уверенности в их качестве.

Избегайте недожаренной печени, паштетов в кафе и ресторанах.

Откажитесь от куриных хвостов и лёгких — в рационе им не место.

Если сомневаетесь — лучше не есть.

Если вы хотите получить максимум пользы от куриного мяса и свести риски к нулю, важно выбирать только безопасные и проверенные части птицы. От печени, лёгких, хвоста и головы лучше отказаться — эти органы могут стать источником опасных бактерий и токсинов. Лучше отдать предпочтение грудке, бедру или голени, которые при правильной термической обработке остаются вкусными и безопасными. Бережное отношение к выбору продуктов — залог здоровья всей семьи.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

