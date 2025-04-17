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Эти части курицы могут быть опасны: что не стоит есть и почему

3:02
Здоровье

Курица давно стала частью повседневного рациона — доступная, вкусная, универсальная в приготовлении. Но мало кто задумывается, что не все её части одинаково безопасны. Некоторые органы этой птицы могут таить угрозу, даже если вы готовите их по всем правилам.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Где прячутся бактерии

По данным портала Onet, куриные внутренности — особенно печень, лёгкие и хвост — часто становятся средой обитания опасных микроорганизмов. Даже тщательная термическая обработка не всегда гарантирует полное уничтожение всех патогенов.

Куриная печень

На первый взгляд, она кажется полезной — богата железом и витаминами. Но за этим скрываются риски:

  • Печень может содержать бактерии Campylobacter jejuni и Salmonella.
  • Часто становится причиной кампилобактериоза — инфекции, похожей на сальмонеллёз.
  • Недостаточная прожарка или паштеты из печени особенно опасны.
  • Высокий уровень холестерина делает печень нежелательной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Большинство вспышек отравлений в США было связано именно с блюдами из куриной печени, приготовленными в заведениях общепита", — предупреждает FSIS (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).

Лёгкие курицы

Эти органы не рекомендованы к употреблению вовсе, так как:

  • Плохо поддаются очистке.
  • Могут содержать устойчивые к жарке бактерии.
  • Часто становятся причиной тяжёлой тошноты и пищевых отравлений.

Куриный хвост (помпон)

Многие до сих пор едят эту часть из-за её жирности, но:

  • Хвост — это зона выделительной системы птицы.
  • Здесь скапливаются токсины и болезнетворные бактерии.
  • Считается самой "грязной" частью курицы с точки зрения микробиологии.

Куриные головы

В некоторых странах куриные головы жарят или варят, считая их деликатесом. Однако:

  • В них тоже много холестерина.
  • Опасность представляют остатки мозга и глазных тканей, которые могут быть переносчиками токсинов.

Как обезопасить себя

  • Не употребляйте внутренности без уверенности в их качестве.
  • Избегайте недожаренной печени, паштетов в кафе и ресторанах.
  • Откажитесь от куриных хвостов и лёгких — в рационе им не место.
  • Если сомневаетесь — лучше не есть.

Если вы хотите получить максимум пользы от куриного мяса и свести риски к нулю, важно выбирать только безопасные и проверенные части птицы. От печени, лёгких, хвоста и головы лучше отказаться — эти органы могут стать источником опасных бактерий и токсинов. Лучше отдать предпочтение грудке, бедру или голени, которые при правильной термической обработке остаются вкусными и безопасными. Бережное отношение к выбору продуктов — залог здоровья всей семьи.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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