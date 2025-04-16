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Прорыв в лечении облысения: новое вещество атакует причину, а не маскирует проблему

1:49
Здоровье

В Институте органической химии и биохимии Академии наук Чехии разработали новое вещество для лечения алопеции, которое может применяться не только в виде мазей, но и в форме таблеток. Это потенциально новый шаг в терапии облысения, особенно если учесть побочные эффекты современных средств, основанных на гормональных компонентах.

Лысеющий мужчина
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Лысеющий мужчина

Что это за вещество

В основе препарата — производные итаконовой кислоты, которая обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом. Однако в "чистом виде" эта кислота плохо проникает в клетки. Ученые нашли способ обойти это ограничение, создав пролекарства, которые в организме преобразуются в активное вещество и работают точно по адресу — в коже головы.

Испытания на мышах показали

  • Средство эффективно всасывается в нужных тканях.
  • Лекарство достигает нужной концентрации именно в коже.
  • Побочных эффектов не выявлено.

Что это значит для пациентов

Новое вещество не содержит кортикостероидов, которые часто применяются при гнездной и андрогенной алопеции, но могут давать массу побочек — от истончения кожи до гормонального дисбаланса.

Сейчас фармкомпания SPARC уже приобрела лицензию на запатентованную формулу и начала клинические испытания, что приближает перспективу реального применения препарата.

Итог

Новая разработка чешских учёных — это перспективный и потенциально безопасный метод борьбы с выпадением волос, который может изменить подход к лечению алопеции. Если клинические испытания подтвердят эффективность, мы получим альтернативу гормональным мазям — в виде таблеток и местных средств с минимальным риском побочек.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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