СДВГ во взрослом возрасте: как диагноз прячется под маской рассеянности и усталости

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у ребёнка диагностирован СДВГ, стоит присмотреться и к родителям. По статистике, у одного из них синдром тоже может присутствовать — просто в другой форме. Около 30-50% случаев у детей связаны с наследственностью. При этом многие взрослые живут с расстройством, даже не подозревая об этом.

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Как проявляется СДВГ у взрослых

Гиперактивность с возрастом может уходить на второй план, но основные симптомы сохраняются.

Невнимательность

Обычные дела даются с трудом: сосредоточиться на чём-то одном бывает почти невозможно. Типичные проявления:

Постоянная прокрастинация, незавершённые дела.

Рассеянность, частая потеря вещей.

Забывчивость — от встреч до дедлайнов.

Импульсивность

Люди с СДВГ часто не контролируют эмоции:

Перебивают в разговоре.

Срываются, реагируют резко и эмоционально.

Постоянная потребность в активности

Им сложно усидеть на месте. Часто смена работы, увлечений, стремление к путешествиям — это не про любовь к новому, а способ справиться с внутренним напряжением.

Также могут наблюдаться

Сложности с планированием и организацией.

Импульсивные траты и финансовая нестабильность.

Быстрая утомляемость и низкая стрессоустойчивость.

Почему СДВГ у взрослых нельзя игнорировать

Без диагностики и поддержки расстройство способно серьёзно повлиять на качество жизни. Люди с СДВГ часто испытывают:

Сложности в профессии из-за нарушенной дисциплины.

Проблемы в семье — окружающим поведение может казаться хаотичным, а забывчивость — безразличием.

Снижение самооценки из-за постоянных неудач в организации жизни.

Кроме того, СДВГ повышает риски тревожных расстройств, депрессии, выгорания и даже зависимостей. Если вы узнали себя в этих симптомах — стоит обратиться к специалисту. Своевременная помощь (в том числе медикаментозная) может значительно облегчить жизнь.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

