СДВГ во взрослом возрасте: как диагноз прячется под маской рассеянности и усталости

Если у ребёнка диагностирован СДВГ, стоит присмотреться и к родителям. По статистике, у одного из них синдром тоже может присутствовать — просто в другой форме. Около 30-50% случаев у детей связаны с наследственностью. При этом многие взрослые живут с расстройством, даже не подозревая об этом.
Гиперактивность с возрастом может уходить на второй план, но основные симптомы сохраняются.
Обычные дела даются с трудом: сосредоточиться на чём-то одном бывает почти невозможно. Типичные проявления:
Люди с СДВГ часто не контролируют эмоции:
Им сложно усидеть на месте. Часто смена работы, увлечений, стремление к путешествиям — это не про любовь к новому, а способ справиться с внутренним напряжением.
Без диагностики и поддержки расстройство способно серьёзно повлиять на качество жизни. Люди с СДВГ часто испытывают:
Кроме того, СДВГ повышает риски тревожных расстройств, депрессии, выгорания и даже зависимостей. Если вы узнали себя в этих симптомах — стоит обратиться к специалисту. Своевременная помощь (в том числе медикаментозная) может значительно облегчить жизнь.
Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.
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