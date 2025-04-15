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СДВГ во взрослом возрасте: как диагноз прячется под маской рассеянности и усталости

2:11
Здоровье

Если у ребёнка диагностирован СДВГ, стоит присмотреться и к родителям. По статистике, у одного из них синдром тоже может присутствовать — просто в другой форме. Около 30-50% случаев у детей связаны с наследственностью. При этом многие взрослые живут с расстройством, даже не подозревая об этом.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio
Девушка

Как проявляется СДВГ у взрослых

Гиперактивность с возрастом может уходить на второй план, но основные симптомы сохраняются.

Невнимательность

Обычные дела даются с трудом: сосредоточиться на чём-то одном бывает почти невозможно. Типичные проявления:

  • Постоянная прокрастинация, незавершённые дела.
  • Рассеянность, частая потеря вещей.
  • Забывчивость — от встреч до дедлайнов.

Импульсивность

Люди с СДВГ часто не контролируют эмоции:

  • Перебивают в разговоре.
  • Срываются, реагируют резко и эмоционально.

Постоянная потребность в активности

Им сложно усидеть на месте. Часто смена работы, увлечений, стремление к путешествиям — это не про любовь к новому, а способ справиться с внутренним напряжением.

Также могут наблюдаться

  • Сложности с планированием и организацией.
  • Импульсивные траты и финансовая нестабильность.
  • Быстрая утомляемость и низкая стрессоустойчивость.

Почему СДВГ у взрослых нельзя игнорировать

Без диагностики и поддержки расстройство способно серьёзно повлиять на качество жизни. Люди с СДВГ часто испытывают:

  • Сложности в профессии из-за нарушенной дисциплины.
  • Проблемы в семье — окружающим поведение может казаться хаотичным, а забывчивость — безразличием.
  • Снижение самооценки из-за постоянных неудач в организации жизни.

Кроме того, СДВГ повышает риски тревожных расстройств, депрессии, выгорания и даже зависимостей. Если вы узнали себя в этих симптомах — стоит обратиться к специалисту. Своевременная помощь (в том числе медикаментозная) может значительно облегчить жизнь.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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