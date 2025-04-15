Депрессия без выхода? У науки есть неожиданное решение

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для пациентов, у которых не работает ни психотерапия, ни антидепрессанты, может появиться долгожданная надежда. Речь о поддерживающей психоделической терапии — методе, который уже активно изучают и который может изменить подход к лечению депрессии.

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Почему обычное лечение не всегда помогает

Сегодня депрессию лечат по стандартной схеме: психотерапия и препараты. Но такие методы подходят не всем. Как отмечает глава исследовательского центра NUDZ Томаш Паленичек, около трети пациентов не реагируют на лечение вообще, даже после нескольких попыток.

В такой ситуации медики говорят о лекарственно-резистентной депрессии — и именно тогда на сцену выходит психоделическая терапия.

Как работает психоделическая терапия

Основу метода составляют вещества вроде кетамина или псилоцибина. В отличие от антидепрессантов, они действуют практически сразу после приёма. Пациент проводит время в безопасной обстановке: с закрытыми глазами, под музыку, под наблюдением терапевтов. Многие описывают ощущения как потерю ощущения времени, растворение границ "я" и связь с чем-то большим.

Но это не просто "путешествие" — до и после сессии пациент проходит подготовительные и интеграционные встречи с психотерапевтом, чтобы безопасно и глубоко переработать полученный опыт.

Что происходит в мозге

Психоделики влияют на нейропластичность — способность мозга к перестройке. Они активизируют рецепторы, повышают когнитивную гибкость и помогают формировать новые нейронные связи. Благодаря этому человек может увидеть свои внутренние проблемы под совершенно другим углом — и начать путь к выздоровлению.

Подходит не всем

Метод не рекомендован подросткам, беременным, людям с шизофренией и расстройствами личности. Но для остальной группы пациентов он может стать глотком воздуха, особенно когда ничто другое не помогает.

Психолог Ева Козакова подчёркивает:

"Психоделики не заменят классические антидепрессанты, но могут стать мощным дополнением. Они уменьшают симптомы депрессии и улучшают удовлетворённость жизнью".

Психоделическая терапия пока не стала массовым методом, но всё больше исследований подтверждают её потенциал в борьбе с тяжёлой депрессией. Особенно важно, что она открывает новые горизонты для тех, кто уже отчаялся найти помощь. Возможно, мы на пороге настоящего прорыва в лечении психических расстройств — там, где раньше был тупик, теперь появляется свет.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

