Много белка, мало смысла: чем опасны модные протеиновые продукты

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белковые батончики, протеиновое молоко, йогурты, мороженое и даже хлеб — всё это уверенно занимает полки магазинов и выдается за суперполезную еду. Кажется, маркетологи решили: чем больше белка — тем здоровее продукт. Но так ли это на самом деле?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Белок важен. Но не настолько

Нам действительно нужен белок — он помогает сохранять мышечную массу, поддерживает иммунитет и общее здоровье. Особенно он важен для пожилых людей, спортсменов и тех, кто восстанавливается после болезни. Новые исследования говорят, что норма белка выше прежних рекомендаций: не 0,75 г, а скорее 1,2-1,6 г на килограмм массы тела в день.

Однако большинство людей в развитых странах и так потребляют примерно столько. Так что, вопреки рекламе, дополнительный белок из кофе с протеином или "усиленных" булочек может быть лишним — особенно если он идет в комплекте с сахаром и добавками.

Уловка белкового ореола

Когда на упаковке крупными буквами написано protein, у потребителя возникает ощущение, что перед ним не просто перекус, а почти БАД. Это психологический "эффект ореола": белковый продукт автоматически воспринимается как полезный. Хотя внутри может скрываться множество сахара и никакой пользы для кишечника — ни клетчатки, ни витаминов.

Между тем, идеальный способ получать белок — это обычная еда: яйца, бобовые, молочные продукты, орехи и семена. И лучше не "набивать" белок в один приём пищи, а распределять равномерно: 20-30 граммов на завтрак, обед и ужин вполне достаточно.

Что не так с протеиновыми продуктами

Главная проблема — они часто относятся к категории ультраобработанных. Это значит, что в составе могут быть ингредиенты, которые вы не найдёте у себя на кухне. Их регулярное употребление связано с повышенным риском диабета и болезней сердца.

Кроме того, в таких продуктах часто не хватает клетчатки — одного из ключевых элементов здорового питания. А без клетчатки пища хуже переваривается, и микробиом страдает.

Итог

Да, белок нужен. Да, его стоит есть чаще и качественнее. Но нет, йогурт с надписью "PROTEIN+" — это не гарантия здоровья. Лучше сосредоточиться на цельной пище и балансе, чем на модных маркетинговых трендах.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

