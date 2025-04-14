Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия без выхода? У науки есть неожиданное решение
Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки
Полезные свойства картофельных очисток: почему их стоит замораживать
Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки
Чистое стекло — не роскошь: привычка, которой нет, но она должна быть у каждого
Больше, чем возраст: сохраняем сексуальность, чувственность и харизму после 30
Подоспел инвестор? Как ЕБРР планирует трансформировать молдавский порт Джурджулешты
Врата в ад: как древние микроорганизмы Сибири угрожают человечеству
Мечтали о пляже Ла Пелоса? Узнайте условие, чтобы не сорвалась поездка на Сардинию

Много белка, мало смысла: чем опасны модные протеиновые продукты

2:38
Здоровье

Белковые батончики, протеиновое молоко, йогурты, мороженое и даже хлеб — всё это уверенно занимает полки магазинов и выдается за суперполезную еду. Кажется, маркетологи решили: чем больше белка — тем здоровее продукт. Но так ли это на самом деле?

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Белок важен. Но не настолько

Нам действительно нужен белок — он помогает сохранять мышечную массу, поддерживает иммунитет и общее здоровье. Особенно он важен для пожилых людей, спортсменов и тех, кто восстанавливается после болезни. Новые исследования говорят, что норма белка выше прежних рекомендаций: не 0,75 г, а скорее 1,2-1,6 г на килограмм массы тела в день.

Однако большинство людей в развитых странах и так потребляют примерно столько. Так что, вопреки рекламе, дополнительный белок из кофе с протеином или "усиленных" булочек может быть лишним — особенно если он идет в комплекте с сахаром и добавками.

Уловка белкового ореола

Когда на упаковке крупными буквами написано protein, у потребителя возникает ощущение, что перед ним не просто перекус, а почти БАД. Это психологический "эффект ореола": белковый продукт автоматически воспринимается как полезный. Хотя внутри может скрываться множество сахара и никакой пользы для кишечника — ни клетчатки, ни витаминов.

Между тем, идеальный способ получать белок — это обычная еда: яйца, бобовые, молочные продукты, орехи и семена. И лучше не "набивать" белок в один приём пищи, а распределять равномерно: 20-30 граммов на завтрак, обед и ужин вполне достаточно.

Что не так с протеиновыми продуктами

Главная проблема — они часто относятся к категории ультраобработанных. Это значит, что в составе могут быть ингредиенты, которые вы не найдёте у себя на кухне. Их регулярное употребление связано с повышенным риском диабета и болезней сердца.

Кроме того, в таких продуктах часто не хватает клетчатки — одного из ключевых элементов здорового питания. А без клетчатки пища хуже переваривается, и микробиом страдает.

Итог

Да, белок нужен. Да, его стоит есть чаще и качественнее. Но нет, йогурт с надписью "PROTEIN+" — это не гарантия здоровья. Лучше сосредоточиться на цельной пище и балансе, чем на модных маркетинговых трендах.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Сейчас читают
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Депрессия без выхода? У науки есть неожиданное решение
Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки
Полезные свойства картофельных очисток: почему их стоит замораживать
Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки
Чистое стекло — не роскошь: привычка, которой нет, но она должна быть у каждого
Больше, чем возраст: сохраняем сексуальность, чувственность и харизму после 30
Подоспел инвестор? Как ЕБРР планирует трансформировать молдавский порт Джурджулешты
Врата в ад: как древние микроорганизмы Сибири угрожают человечеству
Мечтали о пляже Ла Пелоса? Узнайте условие, чтобы не сорвалась поездка на Сардинию
Забытый аромат Остравы: история почти исчезнувших кафе, которые скоро снова оживут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.