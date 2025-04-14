Цельнозерновой или белый? Какой хлеб на самом деле полезнее — и почему всё не так просто

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб — частый гость на нашем столе, и выбор между белым и цельнозерновым может показаться делом вкуса. Но за этим стоят более глубокие различия, влияющие на пищеварение, уровень сахара в крови и даже продолжительность жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Что отличает белый хлеб

Белый хлеб делают из рафинированной муки. При переработке из пшеничного зерна удаляются отруби и зародыш — именно там сконцентрированы клетчатка, витамины группы В и полезные жиры. Остаётся только крахмалистый эндосперм. Итог — мягкий, легко усваиваемый хлеб с приятным вкусом, но с пониженной питательной ценностью.

Чем полезен цельнозерновой

В цельнозерновом хлебе зерно сохраняется целиком — с отрубями и зародышем. Это делает его лидером по содержанию клетчатки, витаминов и минералов. Клетчатка:

Улучшает работу кишечника.

Питает полезные бактерии микробиома.

Снижает риск запоров.

А ещё она помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки глюкозы и инсулина.

Что советуют специалисты Гарварда

Эксперты Гарвардского университета считают цельнозерновые продукты основой здорового рациона. По их словам, цельные зёрна богаты не только клетчаткой, но и антиоксидантами, белком, полезными жирами — всем тем, что теряется при очистке зерна. Такой тип питания снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и помогает дольше сохранять здоровье.

Как не попасться на уловки упаковки

Важно читать состав. Надписи вроде "пшеничный", "мультизерновой" или "органический" не гарантируют цельности зерна. Ищите на упаковке слова "100% цельное зерно" или "цельнозерновая мука" в самом начале списка ингредиентов.

Стоит ли совсем отказываться от белого хлеба

Нет. Он не вреден, если есть его умеренно и сочетать с разнообразным рационом. Главное — осознанный выбор и баланс в питании.

Уточнения

Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

