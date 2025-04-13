Передозировка в баночке: как гипервитаминоз угрожает даже тем, кто просто заботится о себе

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Витамины — важнейшие помощники нашего организма. Но даже они могут превратиться во врагов, если пить их без меры. Рассказываем, когда витамины становятся токсичными, кто в группе риска и на какие симптомы стоит обратить внимание.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Что такое гипервитаминоз

Гипервитаминоз — это передозировка витаминов. Она может возникнуть, если вы:

Принимаете высокие дозы витаминных добавок длительное время.

Совмещаете несколько комплексов без подсчета дозировки.

Или пьёте витамины "на всякий случай".

Результат — от кожной сыпи до судорог, инсульта или даже внутренних кровотечений.

Жирорастворимые и водорастворимые: в чём разница

Жирорастворимые (A, D, E, K) задерживаются в организме дольше и могут накапливаться в опасных дозах.

(A, D, E, K) задерживаются в организме дольше и могут накапливаться в опасных дозах. Водорастворимые (группа B и витамин C) выводятся быстрее, но и они при передозировке вызывают побочные эффекты.

Возможные последствия

Витамин A : шелушение кожи, поражения печени, нарушение зрения.

: шелушение кожи, поражения печени, нарушение зрения. Витамин D : жажда, судороги, переломы.

: жажда, судороги, переломы. Витамин E : кровотечения, риск инсульта.

: кровотечения, риск инсульта. Витамин B6 : повреждение нервов.

: повреждение нервов. Витамин C: диарея, камни в почках.

Кто в группе риска

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Сколько витаминов нужно на самом деле

Чаще всего — меньше, чем вы думаете.

Большинство людей получают необходимое количество витаминов из обычной еды.

Витамины из пищи усваиваются лучше и не накапливаются в опасных количествах.

Примеры суточной нормы (для взрослых)

Витамин A — 700-900 мкг

Витамин D — 15 мкг

Витамин C — 75-90 мг

Витамин E — 15 мг

Витамин B6 — 1,3-1,7 мг

Когда нужно обратиться к врачу

После приёма слишком большой дозы витамина.

При симптомах вроде сыпи, тошноты, головной боли.

Если ребёнок съел "лишние" витамины.

Позвоните в токсикологический центр: 1-800-222-1222

Или 911 — при судорогах, потере сознания или нарушении дыхания

Что запомнить

Не "страхуйте" себя витаминами, если у вас нормальное питание.

Следите за дозировками, особенно при приёме нескольких добавок.

Жирорастворимые витамины накапливаются — с ними особенно осторожно.

Обсуждайте приём витаминов с врачом — особенно если вы беременны, принимаете лекарства или испытываете симптомы нехватки.

Поддерживать здоровье — это не значит пить витамины горстями. Даже самые полезные вещества в избытке могут обернуться угрозой. Организм — тонко настроенная система, которой важно не только что вы даёте, но и сколько. Если вы решаете принимать добавки, делайте это осознанно, с учётом питания и рекомендаций специалиста. Ведь когда речь идёт о здоровье, важно не переборщить — даже с хорошим.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

