Передозировка в баночке: как гипервитаминоз угрожает даже тем, кто просто заботится о себе

Витамины — важнейшие помощники нашего организма. Но даже они могут превратиться во врагов, если пить их без меры. Рассказываем, когда витамины становятся токсичными, кто в группе риска и на какие симптомы стоит обратить внимание.
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витамин D
Что такое гипервитаминоз
Гипервитаминоз — это передозировка витаминов. Она может возникнуть, если вы:
Принимаете высокие дозы витаминных добавок длительное время.
Совмещаете несколько комплексов без подсчета дозировки.
Или пьёте витамины "на всякий случай".
Результат — от кожной сыпи до судорог, инсульта или даже внутренних кровотечений.
Жирорастворимые и водорастворимые: в чём разница
Жирорастворимые (A, D, E, K) задерживаются в организме дольше и могут накапливаться в опасных дозах.
Водорастворимые (группа B и витамин C) выводятся быстрее, но и они при передозировке вызывают побочные эффекты.
Возможные последствия
Витамин A: шелушение кожи, поражения печени, нарушение зрения.
Витамин D: жажда, судороги, переломы.
Витамин E: кровотечения, риск инсульта.
Витамин B6: повреждение нервов.
Витамин C: диарея, камни в почках.
Кто в группе риска
Младенцы и дети: легко перепутать жевательные витамины с конфетами
Беременные женщины: избыток витамина A особенно опасен для плода
Пожилые люди: хуже перерабатывают вещества, возможна передозировка даже от стандартной дозы
Те, кто принимает несколько комплексов сразу: легко не заметить, как суммарная доза превышает норму
Сколько витаминов нужно на самом деле
Чаще всего — меньше, чем вы думаете.
Большинство людей получают необходимое количество витаминов из обычной еды.
Витамины из пищи усваиваются лучше и не накапливаются в опасных количествах.
Примеры суточной нормы (для взрослых)
Витамин A — 700-900 мкг
Витамин D — 15 мкг
Витамин C — 75-90 мг
Витамин E — 15 мг
Витамин B6 — 1,3-1,7 мг
Когда нужно обратиться к врачу
После приёма слишком большой дозы витамина.
При симптомах вроде сыпи, тошноты, головной боли.
Если ребёнок съел "лишние" витамины.
Позвоните в токсикологический центр: 1-800-222-1222 Или 911 — при судорогах, потере сознания или нарушении дыхания
Что запомнить
Не "страхуйте" себя витаминами, если у вас нормальное питание.
Следите за дозировками, особенно при приёме нескольких добавок.
Жирорастворимые витамины накапливаются — с ними особенно осторожно.
Обсуждайте приём витаминов с врачом — особенно если вы беременны, принимаете лекарства или испытываете симптомы нехватки.
Поддерживать здоровье — это не значит пить витамины горстями. Даже самые полезные вещества в избытке могут обернуться угрозой. Организм — тонко настроенная система, которой важно не только что вы даёте, но и сколько. Если вы решаете принимать добавки, делайте это осознанно, с учётом питания и рекомендаций специалиста. Ведь когда речь идёт о здоровье, важно не переборщить — даже с хорошим.
Уточнения
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).