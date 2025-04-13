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Передозировка в баночке: как гипервитаминоз угрожает даже тем, кто просто заботится о себе

3:36
Здоровье

Витамины — важнейшие помощники нашего организма. Но даже они могут превратиться во врагов, если пить их без меры. Рассказываем, когда витамины становятся токсичными, кто в группе риска и на какие симптомы стоит обратить внимание.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Что такое гипервитаминоз

Гипервитаминоз — это передозировка витаминов. Она может возникнуть, если вы:

  • Принимаете высокие дозы витаминных добавок длительное время.
  • Совмещаете несколько комплексов без подсчета дозировки.
  • Или пьёте витамины "на всякий случай".

Результат — от кожной сыпи до судорог, инсульта или даже внутренних кровотечений.

Жирорастворимые и водорастворимые: в чём разница

  • Жирорастворимые (A, D, E, K) задерживаются в организме дольше и могут накапливаться в опасных дозах.
  • Водорастворимые (группа B и витамин C) выводятся быстрее, но и они при передозировке вызывают побочные эффекты.

Возможные последствия

  • Витамин A: шелушение кожи, поражения печени, нарушение зрения.
  • Витамин D: жажда, судороги, переломы.
  • Витамин E: кровотечения, риск инсульта.
  • Витамин B6: повреждение нервов.
  • Витамин C: диарея, камни в почках.

Кто в группе риска

  • Младенцы и дети: легко перепутать жевательные витамины с конфетами
  • Беременные женщины: избыток витамина A особенно опасен для плода
  • Пожилые люди: хуже перерабатывают вещества, возможна передозировка даже от стандартной дозы
  • Те, кто принимает несколько комплексов сразу: легко не заметить, как суммарная доза превышает норму

Сколько витаминов нужно на самом деле

Чаще всего — меньше, чем вы думаете.

  • Большинство людей получают необходимое количество витаминов из обычной еды.
  • Витамины из пищи усваиваются лучше и не накапливаются в опасных количествах.

Примеры суточной нормы (для взрослых)

  • Витамин A — 700-900 мкг
  • Витамин D — 15 мкг
  • Витамин C — 75-90 мг
  • Витамин E — 15 мг
  • Витамин B6 — 1,3-1,7 мг

Когда нужно обратиться к врачу

  • После приёма слишком большой дозы витамина.
  • При симптомах вроде сыпи, тошноты, головной боли.
  • Если ребёнок съел "лишние" витамины.

Позвоните в токсикологический центр: 1-800-222-1222
Или 911 — при судорогах, потере сознания или нарушении дыхания

Что запомнить

  • Не "страхуйте" себя витаминами, если у вас нормальное питание.
  • Следите за дозировками, особенно при приёме нескольких добавок.
  • Жирорастворимые витамины накапливаются — с ними особенно осторожно.
  • Обсуждайте приём витаминов с врачом — особенно если вы беременны, принимаете лекарства или испытываете симптомы нехватки.

Поддерживать здоровье — это не значит пить витамины горстями. Даже самые полезные вещества в избытке могут обернуться угрозой. Организм — тонко настроенная система, которой важно не только что вы даёте, но и сколько. Если вы решаете принимать добавки, делайте это осознанно, с учётом питания и рекомендаций специалиста. Ведь когда речь идёт о здоровье, важно не переборщить — даже с хорошим.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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