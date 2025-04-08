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Привычное лекарство — неожиданная защита от деменции: что показали исследования

1:59
Здоровье

Миллионы людей принимают его для снижения холестерина — но, как показало новое исследование, польза может быть куда масштабнее. Учёные из Южной Кореи обнаружили: те, кто снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП с помощью статинов, реже сталкиваются с возрастными нарушениями памяти.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Не только для сердца

В исследовании приняли участие почти 600 тысяч человек. Уровень холестерина у них варьировался от крайне низкого до критически высокого. Как выяснилось, у тех, у кого ЛПНП был ниже 1,8 ммоль/л, риск развития деменции был ниже на 26%, а болезни Альцгеймера — на 28%.

Однако эффект оказался чувствительным к дозировке: если холестерин опускался ниже 0,8 ммоль/л, вся защита исчезала.

Статины дают дополнительный бонус

Интересно, что даже при уже низком уровне ЛПНП приём статинов обеспечивал дополнительную защиту:

  • Риск деменции снижался ещё на 13%
  • Риск болезни Альцгеймера — на 12%

"Применение статинов, по-видимому, оказывает защитный эффект — даже у тех, у кого уровень холестерина уже в пределах нормы", — подчёркивают исследователи.

Однако они добавляют: поскольку это было наблюдательное исследование, нельзя говорить о стопроцентной причинно-следственной связи.

Холестерин как маркер

Долгое время высокий холестерин считался врагом лишь сердца. Теперь становится ясно: он также может быть фактором риска ухудшения когнитивных функций. И статины, возможно, помогут отсрочить или предотвратить эти изменения.

Важно помнить

Деменция — сложное состояние, и один лишь холестерин не определяет всё. Но результаты исследования открывают перспективы: возможно, борьба за здоровье мозга начинается не с кроссвордов, а с анализа крови.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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