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Привычная специя увеличивает риск кровотечения: что нужно знать

1:55
Здоровье

Некоторые специи, которые мы с удовольствием добавляем в блюда, при чрезмерном употреблении могут серьёзно навредить здоровью. Причём это касается не только всем известного чёрного перца, способного раздражать слизистую желудка, и мускатного ореха, вызывающего галлюцинации при передозировке. В списке потенциально опасных приправ есть и популярное растение с сильным ароматом.

Речь об орегано — любимой специи для пиццы, мясных блюд и пасты, а также о лекарственном растении с мощным антибактериальным и противовоспалительным действием. За его целебные свойства отвечают карвакрол и тимол, входящие в состав эфирного масла. В небольших количествах они действительно полезны, но при регулярном или чрезмерном употреблении могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Какие риски скрывает орегано

Научные исследования показали: карвакрол и тимол обладают антикоагулянтным эффектом. Это значит, что избыточное употребление орегано увеличивает риск внутренних кровотечений. Особенно осторожными должны быть те, кто принимает препараты для разжижения крови — совместное действие может привести к желудочному кровотечению.

Почему орегано стоит ограничить при некоторых заболеваниях

Есть ещё одна опасность: орегано усиливает выработку желудочного сока. Для людей с гастритом, язвой или рефлюксом это может обернуться серьёзным обострением симптомов. Также эфирные масла орегано способны вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Возможны сыпь, тошнота и даже головокружение.

Выбирая специи для своих блюд, важно помнить: даже полезные растения в больших дозах могут принести вред.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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