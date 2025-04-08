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Никакой магии: как обычный киви влияет на здоровье всего организма

Здоровье

Этот зелёный фрукт — не просто вкусная добавка к утреннему йогурту. Он поддерживает иммунитет, снижает риск сердечного приступа, помогает пищеварению и сохраняет здоровье глаз — и всё это не модная добавка, а обычный киви.

киви
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
киви

В статье рассказываем, почему стоит есть его каждый день — и как он может реально повлиять на ваше самочувствие.

Киви и иммунитет: витамин C делает свою работу

В 100 граммах киви может содержаться до 93 миллиграммов витамина С — это почти вдвое больше, чем в среднем апельсине. А витамин С, как известно, необходим нашему организму для защиты от инфекций, укрепления иммунитета и восстановления тканей. Он уменьшает уровень окислительного стресса, помогает клеткам противостоять повреждениям и активно участвует в выработке коллагена — белка, который делает кожу эластичной и молодой.

Здоровье сердца под контролем

Калия в киви даже больше, чем в бананах. Этот элемент критически важен для регулирования давления и нормальной работы сердечно-сосудистой системы. А фолиевая кислота, которой также немало в этом фрукте, поддерживает клеточное деление и снижает риск сердечных заболеваний.

Исследования показывают: регулярное употребление киви (всего два плода в день!) может снизить артериальное давление на 15%, а вероятность тромбообразования — на 30%. Это автоматически снижает риск инсульта и инфаркта.

Помощь кишечнику — без сложных добавок

Киви — хороший источник как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Это значит, что он помогает не только наладить пищеварение, но и поддерживает здоровую микрофлору. Один средний киви содержит около 2,1 грамма клетчатки — а это немало.

Некоторые исследования также подтверждают: этот фрукт эффективен при запорах и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Киви и зрение: защита с возрастом

В киви содержатся каротиноиды — лютеин и зеаксантин. Эти вещества играют важную роль в здоровье глаз, особенно у пожилых людей. Они нейтрализуют свободные радикалы и снижают риск возрастной макулодистрофии и катаракты.

Согласно исследованиям, ежедневное употребление одного киви может уменьшить риск развития катаракты почти на 50%.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa). 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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