Деликатная проблема: любимые жвачки оказались лучшим слабительным

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жвачки, которые мы обычно используем, чтобы освежить дыхание, оказались с эффектом слабительного! Дело в содержании в них сорбитола, 0,4 грамма которого за один приём могут вызывать вздутие, боль в животе и диарею.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Аристократка

Из-за пристрастия к жвачкам 42-летняя россиянка почти полгода не могла понять, что с ней не так, пока врачи не установили, из-за чего у нее появились проблемы со стулом.

Сорбитол, кстати, есть в составе жвачек Orbit, Dirol, Mentos, Eclipse вместе с предупреждением, что может прослабить, пишет KP. RU. Однако у каждого человека может быть индивидуальная реакция. Лучше не брать несколько подушечек сразу.

Уточнения

Сорби́т (сорбито́л), устаревшие названия — глюци́т, глюцито́л — органическое соединение, шестиатомный спирт.

