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Как маркетплейсы заставляют скупать ненужное: советы по осознанному шопингу

2:25
Здоровье

С ростом популярности маркетплейсов покупки стали не только удобным способом приобретения товаров, но и своеобразным развлечением, помогающим справиться с тревогой, стрессом или скукой. Экзистенциальный психолог Мадина Карманова отмечает, что онлайн-шопинг стимулирует выработку дофамина, вызывая ощущение удовлетворения и формируя поведение, напоминающее зависимость.

Покупки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Покупки

По мнению психолога, часто импульсивные покупки совершаются не из-за реальной потребности, а в попытке заполнить внутреннюю пустоту или наградить себя за что-то. Пока человек не поймет истинные причины своих действий, даже полный отказ от маркетплейсов не решит проблему. Более устойчивый подход заключается в развитии осознанности и поиске альтернативных способов справляться с эмоциями.

Мадина Карманова рекомендует делать паузу перед покупкой, откладывая решение на сутки. Это поможет снизить накал эмоций и принять более взвешенное решение. Также можно использовать списки «избранного» вместо корзины, чтобы избежать импульсивных покупок.

Маркетплейсы предлагают различные инструменты для контроля импульсивных покупок, такие как подписка на любимые бренды, ограничение поиска конкретным товаром и ведение «дневника покупок». Эти методы помогают анализировать свои решения и избегать спонтанных трат, пишет Газета.Ru.

"Начните вести «дневник покупок»: записывайте, что вы купили и зачем. Через пару недель станет видно, где покупки были осмысленными, а где — эмоциональными. Такой рефлексивный подход — первый шаг к изменению своих привычек», — посоветовала эксперт.

Импульс к покупке — это сигнал, который можно научиться распознавать и контролировать. Задавайте себе вопросы: что я чувствую? Чего мне действительно не хватает? Иногда достаточно прогуляться, пообщаться с друзьями или просто отдохнуть, чтобы потребность в покупке отступила.

Импульсивность — естественная часть нашей психики, но осознанность позволяет управлять ею. Используйте шопинг как инструмент, а не способ уйти от себя, и вы сможете наслаждаться покупками без негативных последствий, заключила эксперт.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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