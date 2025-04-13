Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изменение условий участка: создаём неблагоприятную среду для кротов
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Секрет идеального пирога для новичков: он тает во рту, а главный ингредиент — обычный йогурт
Вы едите это по утрам? Тогда не удивляйтесь лишнему весу и усталости
Выбираем идеальное бельё в 2025 году: кружево, боди и комфорт на пике моды
Водные горизонты Крыма — построят два новых водохранилища
Восстановления тела: человечество продолжает двигаться к избавлению от биологической оболочки
Титов раскритиковал менталитет Спартака: вот так чемпионства не добиться
Ирина Безрукова высмеяла результаты запроса ИИ: посмотрите, что выдаёт

Кефир перед сном — здоровье или ловушка? Как не получить отёки вместо пользы

2:00
Здоровье

Кефир давно считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов — он улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет и снабжает организм белком и кальцием. Но важно не только что пить, но и когда.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Утром натощак

Стакан кефира натощак подойдёт тем, у кого нет проблем с кислотностью. Он запускает пищеварение, мягко очищает кишечник и помогает укрепить микробиом. Главное — не выбирать слишком кислый напиток, чтобы не раздражать желудок. Хорошо добавить немного ягод, мёда или овсянки.

Вечером перед сном

Кефир содержит триптофан и казеин — аминокислоту, улучшающую сон, и медленный белок, который питает мышцы ночью. Но если после него утром появляется отёчность, стоит насторожиться.

Почему может отекать лицо

Причин несколько:

  • высокая концентрация натрия (задерживает воду).
  • индивидуальная реакция на лактозу или гистамин.
  • злоупотребление продуктом (больше одного стакана в день — уже лишнее).

Как правильно пить кефир

  • Только свежий (до 3 суток с даты выпуска).
  • Тёплым, не прямо из холодильника — холод может вызвать спазмы.
  • За 30 минут до еды — для улучшения аппетита.
  • Или через час после — для лучшего усвоения.
  • Если появляются отёки, лучше проконсультироваться с врачом.

Что выбрать

  • Оптимальная жирность: 2,5-3,2%.
  • Состав: только молоко и закваска.
  • Чем короче срок хранения — тем лучше.
  • Домашний кефир — самый полезный, но требует осторожности в приготовлении.

Когда нельзя пить кефир

  • При гастрите, язве или повышенной кислотности.
  • При выраженной непереносимости молочных продуктов.

Иногда один стакан кефира делает больше пользы, чем целый литр — особенно если он выпит вовремя.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Водные горизонты Крыма — построят два новых водохранилища
Восстановления тела: человечество продолжает двигаться к избавлению от биологической оболочки
Титов раскритиковал менталитет Спартака: вот так чемпионства не добиться
Ирина Безрукова высмеяла результаты запроса ИИ: посмотрите, что выдаёт
Кефир перед сном — здоровье или ловушка? Как не получить отёки вместо пользы
Любовь на день: как догшеринг делает из преданных животных тревожных невротиков
Что можно сделать с лимонными косточками: от посадки до пользы для здоровья
Как подготовить теплицу: шаги к идеальному помещению для растений
Штраф за кофе в авто? Минтранс готовит правила, после которых не захочется ездить
Больше не ищу рецепт идеального омлета: фета и овощи делают его незабываемым — попробуйте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.