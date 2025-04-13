Кефир перед сном — здоровье или ловушка? Как не получить отёки вместо пользы

Кефир давно считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов — он улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет и снабжает организм белком и кальцием. Но важно не только что пить, но и когда.
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Девушка пьет кефир
Утром натощак
Стакан кефира натощак подойдёт тем, у кого нет проблем с кислотностью. Он запускает пищеварение, мягко очищает кишечник и помогает укрепить микробиом. Главное — не выбирать слишком кислый напиток, чтобы не раздражать желудок. Хорошо добавить немного ягод, мёда или овсянки.
Вечером перед сном
Кефир содержит триптофан и казеин — аминокислоту, улучшающую сон, и медленный белок, который питает мышцы ночью. Но если после него утром появляется отёчность, стоит насторожиться.
Почему может отекать лицо
Причин несколько:
высокая концентрация натрия (задерживает воду).
индивидуальная реакция на лактозу или гистамин.
злоупотребление продуктом (больше одного стакана в день — уже лишнее).
Как правильно пить кефир
Только свежий (до 3 суток с даты выпуска).
Тёплым, не прямо из холодильника — холод может вызвать спазмы.
За 30 минут до еды — для улучшения аппетита.
Или через час после — для лучшего усвоения.
Если появляются отёки, лучше проконсультироваться с врачом.
Что выбрать
Оптимальная жирность: 2,5-3,2%.
Состав: только молоко и закваска.
Чем короче срок хранения — тем лучше.
Домашний кефир — самый полезный, но требует осторожности в приготовлении.
Когда нельзя пить кефир
При гастрите, язве или повышенной кислотности.
При выраженной непереносимости молочных продуктов.
Иногда один стакан кефира делает больше пользы, чем целый литр — особенно если он выпит вовремя.
Уточнения
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.