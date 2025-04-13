Кефир перед сном — здоровье или ловушка? Как не получить отёки вместо пользы

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир давно считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов — он улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет и снабжает организм белком и кальцием. Но важно не только что пить, но и когда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Утром натощак

Стакан кефира натощак подойдёт тем, у кого нет проблем с кислотностью. Он запускает пищеварение, мягко очищает кишечник и помогает укрепить микробиом. Главное — не выбирать слишком кислый напиток, чтобы не раздражать желудок. Хорошо добавить немного ягод, мёда или овсянки.

Вечером перед сном

Кефир содержит триптофан и казеин — аминокислоту, улучшающую сон, и медленный белок, который питает мышцы ночью. Но если после него утром появляется отёчность, стоит насторожиться.

Почему может отекать лицо

Причин несколько:

высокая концентрация натрия (задерживает воду).

индивидуальная реакция на лактозу или гистамин.

злоупотребление продуктом (больше одного стакана в день — уже лишнее).

Как правильно пить кефир

Только свежий (до 3 суток с даты выпуска).

Тёплым, не прямо из холодильника — холод может вызвать спазмы.

За 30 минут до еды — для улучшения аппетита.

Или через час после — для лучшего усвоения.

Если появляются отёки, лучше проконсультироваться с врачом.

Что выбрать

Оптимальная жирность: 2,5-3,2%.

Состав: только молоко и закваска.

Чем короче срок хранения — тем лучше.

Домашний кефир — самый полезный, но требует осторожности в приготовлении.

Когда нельзя пить кефир

При гастрите, язве или повышенной кислотности.

При выраженной непереносимости молочных продуктов.

Иногда один стакан кефира делает больше пользы, чем целый литр — особенно если он выпит вовремя.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

