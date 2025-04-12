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Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ

3:08
Здоровье

Ощущение, будто сердце вот-вот выскочит из груди. Но ЭКГ — в порядке, анализы чистые, а врачи говорят, что всё "от нервов". Именно так проявляется кардионевроз — состояние, при котором психика играет в кошки-мышки с сердцем, заставляя его страдать… понарошку, но по-настоящему неприятно.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Что происходит при кардионеврозе

Сердце, по сути, здорово. Но сбой в работе вегетативной нервной системы (которая регулирует автоматические процессы — дыхание, пульс, давление) вызывает бурную реакцию организма на стресс. В результате обычный сигнал мозг воспринимает как угрозу. А вы — как сердечный приступ.

Что может запустить кардионевроз

  • Хронический стресс: организм всё время в режиме тревоги.
  • Психоэмоциональные потрясения: развод, утрата, переезд.
  • Переутомление и бессонница: нервная система выгорает.
  • Гормональные перестройки: беременность, менопауза, щитовидка.
  • Кофеин, алкоголь, энергетики: усиливают тревожность.
  • Мнительность: люди, склонные к ипохондрии, чаще фиксируются на ощущениях.

Кто чаще всего сталкивается с этим

  • Люди с повышенной тревожностью.
  • Пережившие психологические травмы.
  • Подростки и женщины в климаксе.
  • Пациенты с вегетососудистой дистонией.

Как отличить кардионевроз от настоящей болезни сердца

  • Боль странная: колет, давит, но без точной локализации.
  • Тахикардия и перебои: сердце "скачет", замирает, пульсирует.
  • Трудно дышать: будто не хватает воздуха или давит горло.
  • Потливость, тремор, страх: типичная реакция на стресс.
  • Экспресс-тест: если нитроглицерин не помогает, а на ЭКГ всё спокойно, велика вероятность, что дело не в сердце, а в нервах.

Чем опасен кардионевроз

Сам по себе — не опасен. Но жизнь может превратить в ад:

  • Постоянные приступы тревоги изматывают нервную систему.
  • Может развиться ипохондрия: навязчивый страх за здоровье.
  • Появляются депрессия, бессонница, изоляция от близких.

Как облегчить состояние

  • Успокоение вместо паники: не концентрируйтесь на ощущениях.
  • Работа со стрессом: дыхательные техники, релакс-практики, медитации.
  • Сон и режим: без восстановления нервной системы улучшения не будет.
  • Физическая активность: прогулки, плавание, танцы — всё, что даёт энергию.
  • Ограничьте информационный шум: новости и соцсети — главный триггер тревожных расстройств.

Подведём итог

Кардионевроз — не выдумка и не каприз, а настоящая реакция организма на психоэмоциональное напряжение. Сердце "кричит" о том, что пора перестать тревожиться и начать восстанавливаться. И если врачи говорят, что с органом всё в порядке — верьте им. Настоящее лечение начинается с работы над собой.

Уточнения

Пани́ческое расстро́йство или эпизоди́ческая пароксизма́льная трево́га, — психическое расстройство, характеризующееся спонтанным возникновением панических атак от нескольких раз в год до нескольких раз в день и ожиданием их возникновения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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