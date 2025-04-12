Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ

Ощущение, будто сердце вот-вот выскочит из груди. Но ЭКГ — в порядке, анализы чистые, а врачи говорят, что всё "от нервов". Именно так проявляется кардионевроз — состояние, при котором психика играет в кошки-мышки с сердцем, заставляя его страдать… понарошку, но по-настоящему неприятно.
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина
Что происходит при кардионеврозе
Сердце, по сути, здорово. Но сбой в работе вегетативной нервной системы (которая регулирует автоматические процессы — дыхание, пульс, давление) вызывает бурную реакцию организма на стресс. В результате обычный сигнал мозг воспринимает как угрозу. А вы — как сердечный приступ.
Что может запустить кардионевроз
Хронический стресс: организм всё время в режиме тревоги.
Может развиться ипохондрия: навязчивый страх за здоровье.
Появляются депрессия, бессонница, изоляция от близких.
Как облегчить состояние
Успокоение вместо паники: не концентрируйтесь на ощущениях.
Работа со стрессом: дыхательные техники, релакс-практики, медитации.
Сон и режим: без восстановления нервной системы улучшения не будет.
Физическая активность: прогулки, плавание, танцы — всё, что даёт энергию.
Ограничьте информационный шум: новости и соцсети — главный триггер тревожных расстройств.
Подведём итог
Кардионевроз — не выдумка и не каприз, а настоящая реакция организма на психоэмоциональное напряжение. Сердце "кричит" о том, что пора перестать тревожиться и начать восстанавливаться. И если врачи говорят, что с органом всё в порядке — верьте им. Настоящее лечение начинается с работы над собой.
Уточнения
Пани́ческое расстро́йство или эпизоди́ческая пароксизма́льная трево́га, — психическое расстройство, характеризующееся спонтанным возникновением панических атак от нескольких раз в год до нескольких раз в день и ожиданием их возникновения.