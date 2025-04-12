Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущение, будто сердце вот-вот выскочит из груди. Но ЭКГ — в порядке, анализы чистые, а врачи говорят, что всё "от нервов". Именно так проявляется кардионевроз — состояние, при котором психика играет в кошки-мышки с сердцем, заставляя его страдать… понарошку, но по-настоящему неприятно.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Что происходит при кардионеврозе

Сердце, по сути, здорово. Но сбой в работе вегетативной нервной системы (которая регулирует автоматические процессы — дыхание, пульс, давление) вызывает бурную реакцию организма на стресс. В результате обычный сигнал мозг воспринимает как угрозу. А вы — как сердечный приступ.

Что может запустить кардионевроз

Хронический стресс: организм всё время в режиме тревоги.

организм всё время в режиме тревоги. Психоэмоциональные потрясения: развод, утрата, переезд.

развод, утрата, переезд. Переутомление и бессонница: нервная система выгорает.

нервная система выгорает. Гормональные перестройки: беременность, менопауза, щитовидка.

беременность, менопауза, щитовидка. Кофеин, алкоголь, энергетики: усиливают тревожность.

усиливают тревожность. Мнительность: люди, склонные к ипохондрии, чаще фиксируются на ощущениях.

Кто чаще всего сталкивается с этим

Люди с повышенной тревожностью.

Пережившие психологические травмы.

Подростки и женщины в климаксе.

Пациенты с вегетососудистой дистонией.

Как отличить кардионевроз от настоящей болезни сердца

Боль странная : колет, давит, но без точной локализации.

: колет, давит, но без точной локализации. Тахикардия и перебои : сердце "скачет", замирает, пульсирует.

: сердце "скачет", замирает, пульсирует. Трудно дышать : будто не хватает воздуха или давит горло.

: будто не хватает воздуха или давит горло. Потливость, тремор, страх: типичная реакция на стресс.

типичная реакция на стресс. Экспресс-тест: если нитроглицерин не помогает, а на ЭКГ всё спокойно, велика вероятность, что дело не в сердце, а в нервах.

Чем опасен кардионевроз

Сам по себе — не опасен. Но жизнь может превратить в ад:

Постоянные приступы тревоги изматывают нервную систему.

Может развиться ипохондрия: навязчивый страх за здоровье.

Появляются депрессия, бессонница, изоляция от близких.

Как облегчить состояние

Успокоение вместо паники : не концентрируйтесь на ощущениях.

: не концентрируйтесь на ощущениях. Работа со стрессом : дыхательные техники, релакс-практики, медитации.

: дыхательные техники, релакс-практики, медитации. Сон и режим : без восстановления нервной системы улучшения не будет.

: без восстановления нервной системы улучшения не будет. Физическая активность : прогулки, плавание, танцы — всё, что даёт энергию.

: прогулки, плавание, танцы — всё, что даёт энергию. Ограничьте информационный шум: новости и соцсети — главный триггер тревожных расстройств.

Подведём итог

Кардионевроз — не выдумка и не каприз, а настоящая реакция организма на психоэмоциональное напряжение. Сердце "кричит" о том, что пора перестать тревожиться и начать восстанавливаться. И если врачи говорят, что с органом всё в порядке — верьте им. Настоящее лечение начинается с работы над собой.

Уточнения

Пани́ческое расстро́йство или эпизоди́ческая пароксизма́льная трево́га, — психическое расстройство, характеризующееся спонтанным возникновением панических атак от нескольких раз в год до нескольких раз в день и ожиданием их возникновения.

