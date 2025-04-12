Отказ от сахара: быстрый путь к стройности или пустая надежда

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти каждый, кто пытался сбросить вес, сталкивался с советом: "Просто убери сахар — и всё получится!" Но действительно ли сладкое — это главная преграда на пути к стройности?

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сахар

Сахар считается одним из самых коварных продуктов. Он калорийный, не даёт сытости и легко прячется в "несладких" блюдах — от соусов до хлеба. Диетологи уверяют: отказ от него может помочь похудеть. Но не всем и не всегда.

Что даёт отказ от сахара

Меньше калорий: одна ложка сахара — 20 ккал. Пирожное — до 400. Убираем десерты — снижаем суточную калорийность.

одна ложка сахара — 20 ккал. Пирожное — до 400. Убираем десерты — снижаем суточную калорийность. Стабильный инсулин: сахар вызывает всплеск инсулина, а тот — голод и тягу к перекусам. Без сахара таких "американских горок" меньше.

сахар вызывает всплеск инсулина, а тот — голод и тягу к перекусам. Без сахара таких "американских горок" меньше. Минус отёки: сахар задерживает воду в теле. Его ограничение помогает телу стать суше и визуально подтянутее.

Но и здесь не всё так просто.

Почему без сахара не всегда худеют

Заменили одним — наели другим: кто-то начинает есть больше "полезных" калорий: фиников, орехов, мёда, сыра.

кто-то начинает есть больше "полезных" калорий: фиников, орехов, мёда, сыра. Фрукты не всегда спасают: виноград или бананы — тоже источник сахара, только природного.

виноград или бананы — тоже источник сахара, только природного. Метаболизм тормозит: при гипотиреозе или сидячем образе жизни даже полный отказ от сладкого может не дать эффекта.

Плюсы отказа

Первые результаты часто видны уже через 10-14 дней.

Становится чище кожа.

Стабилизируется настроение и энергия.

Снижаются риски диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Минусы

Возможно раздражение, вялость, "синдром отмены".

Сложно выдерживать в долгосрочной перспективе.

При полном исключении сахара и контроле калорий может возникать дефицит энергии.

Главное — не убрать сахар, а выстроить весь рацион. Исключение сладкого — это не волшебная палочка, а один из шагов. Он работает, если учитывать общую калорийность, уровень активности и индивидуальные особенности.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

