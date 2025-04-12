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Отказ от сахара: быстрый путь к стройности или пустая надежда

2:13
Здоровье

Почти каждый, кто пытался сбросить вес, сталкивался с советом: "Просто убери сахар — и всё получится!" Но действительно ли сладкое — это главная преграда на пути к стройности?

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Сахар считается одним из самых коварных продуктов. Он калорийный, не даёт сытости и легко прячется в "несладких" блюдах — от соусов до хлеба. Диетологи уверяют: отказ от него может помочь похудеть. Но не всем и не всегда.

Что даёт отказ от сахара

  • Меньше калорий: одна ложка сахара — 20 ккал. Пирожное — до 400. Убираем десерты — снижаем суточную калорийность.
  • Стабильный инсулин: сахар вызывает всплеск инсулина, а тот — голод и тягу к перекусам. Без сахара таких "американских горок" меньше.
  • Минус отёки: сахар задерживает воду в теле. Его ограничение помогает телу стать суше и визуально подтянутее.

Но и здесь не всё так просто.

Почему без сахара не всегда худеют

  • Заменили одним — наели другим: кто-то начинает есть больше "полезных" калорий: фиников, орехов, мёда, сыра.
  • Фрукты не всегда спасают: виноград или бананы — тоже источник сахара, только природного.
  • Метаболизм тормозит: при гипотиреозе или сидячем образе жизни даже полный отказ от сладкого может не дать эффекта.

Плюсы отказа

  • Первые результаты часто видны уже через 10-14 дней.
  • Становится чище кожа.
  • Стабилизируется настроение и энергия.
  • Снижаются риски диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Минусы

  • Возможно раздражение, вялость, "синдром отмены".
  • Сложно выдерживать в долгосрочной перспективе.
  • При полном исключении сахара и контроле калорий может возникать дефицит энергии.

Главное — не убрать сахар, а выстроить весь рацион. Исключение сладкого — это не волшебная палочка, а один из шагов. Он работает, если учитывать общую калорийность, уровень активности и индивидуальные особенности.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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