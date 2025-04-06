Не попасть в ловушку антибиотиков: что нужно знать и как защититься

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фармаколог Сергей Леонтьев объяснил, почему бесконтрольный приём антибиотиков может быть опасен, даже смертельным. По его словам, антибиотики воздействуют не на сам организм, а на микроорганизмы, вызывающие болезнь. Это, конечно, не исключает появления побочных эффектов, но они минимизируются благодаря регулярным исследованиям.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

"Хотя побочные эффекты от антибиотиков всегда существуют, ежегодно проводятся исследования, чтобы свести их к минимуму", — пояснил эксперт.

Чтобы избежать негативных последствий, важно правильно подбирать дозировку и дополнительно использовать пробиотики.

Особую опасность представляет явление антибиотикорезистентности, которое возникло с массовым использованием антибиотиков. Это ситуация, когда бактерии становятся устойчивыми к препаратам, и лечение перестаёт быть эффективным. В таких случаях приходится либо увеличивать дозировку, либо менять средство.

Однако стоит отметить, что такие препараты, как пенициллин, остаются эффективными и по сей день, несмотря на развитие резистентности у некоторых бактерий.

По словам фармаколога, рецептурный отпуск антибиотиков — один из самых надёжных способов правильного использования медикаментов и предотвращения их неправильного применения.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.



