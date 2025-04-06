Не попасть в ловушку антибиотиков: что нужно знать и как защититься

Фармаколог Сергей Леонтьев объяснил, почему бесконтрольный приём антибиотиков может быть опасен, даже смертельным. По его словам, антибиотики воздействуют не на сам организм, а на микроорганизмы, вызывающие болезнь. Это, конечно, не исключает появления побочных эффектов, но они минимизируются благодаря регулярным исследованиям.
"Хотя побочные эффекты от антибиотиков всегда существуют, ежегодно проводятся исследования, чтобы свести их к минимуму", — пояснил эксперт.
Чтобы избежать негативных последствий, важно правильно подбирать дозировку и дополнительно использовать пробиотики.
Особую опасность представляет явление антибиотикорезистентности, которое возникло с массовым использованием антибиотиков. Это ситуация, когда бактерии становятся устойчивыми к препаратам, и лечение перестаёт быть эффективным. В таких случаях приходится либо увеличивать дозировку, либо менять средство.
Однако стоит отметить, что такие препараты, как пенициллин, остаются эффективными и по сей день, несмотря на развитие резистентности у некоторых бактерий.
По словам фармаколога, рецептурный отпуск антибиотиков — один из самых надёжных способов правильного использования медикаментов и предотвращения их неправильного применения.
Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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