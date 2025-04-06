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Почему влюбленность вызывает бабочек в животе? Узнайте, что стоит за этим эффектом

1:47
Здоровье

Вспомните, как вы себя чувствовали, когда испытывали влюбленность: легкость, свободу, воодушевление, радость и, скорее всего, те самые "бабочки в животе". Это не просто поэтический образ. Многие люди действительно ощущают необычные ощущения в области живота в моменты сильных эмоций. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

Влюблённые
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюблённые

Кишечник, по словам эндокринолога, — это "второй мозг", обладающий собственной нервной системой, в которой около 100 миллионов нейронов. Он связан с центральной нервной системой с помощью блуждающего нерва.

Когда мы испытываем стресс, тревогу, влюбленность или радость, активизируется симпатическая нервная система. Это запускает реакцию "бей или беги". Кровь оттекает от органов пищеварения, моторика ЖКТ замедляется, и у некоторых людей это приводит к ощущению "бабочек", у других — к тошноте, спазмам, диарее или потере аппетита, пишет Газета.Ru.

"Еще в 2001 году ученые доказали: эмоциональные переживания напрямую влияют на работу кишечника, включая его микробиом, скорость переваривания пищи и даже усвоение нутриентов", — сообщила Хайкина.

Поэтому важно заботиться не только о физическом, но и о психологическом здоровье. Поддерживайте здоровье микробиоты с помощью ферментированных продуктов, клетчатки и умеренности в питании. Обращайте внимание на сигналы, которые подает ваше тело, и используйте методы управления стрессом, такие как дыхательные упражнения, физическая активность и ведение дневника эмоций, посоветовала специалист.

Уточнения

Влюблённость — сильное положительно окрашенное чувство (комплекс чувств), направленное на другого человека.
 

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека, находится в брюшной полости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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