Скрытый голод, который бьёт по здоровью: чем опасен недостаток витаминов D и B весной

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной в России часто наблюдается дефицит витаминов D и группы B, сообщила врач-диетолог Александра Суржик. Эти витамины можно начать принимать после консультации с врачом.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

По словам специалиста, в группу риска входят люди, придерживающиеся ограничительных диет, так как они исключают из рациона множество продуктов, богатых микроэлементами. Например, вегетарианцы часто страдают от дефицита витамина B12.

"И не имеет значение назначена эта диета по медицинским показаниям или человек сам себе ее "прописал". Так как весной многие женщины стремятся "похудеть к лету" и ограничивают себя в питании, риск недополучить витамины очень высок", — добавила Александра Суржик.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также часто испытывают недостаток витаминов из-за нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, пишет Газета.Ru.

Суржик подчеркнула, что полноценное питание, богатое разнообразными продуктами, обычно обеспечивает организм всеми необходимыми микронутриентами. Однако высококалорийные продукты, богатые сахаром и жирами, не гарантируют их поступление. Недостаток микронутриентов при избытке калорий называют "скрытым голодом", добавила врач.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

