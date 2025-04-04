Мозг в панике, кишечник в огне: что еда делает с нервной системой на самом деле

Привычка налегать на фастфуд, солёности и жареное может обернуться не только лишним весом, но и… тревожностью, раздражительностью и даже депрессией.

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жаренная картошка

Причина — в том, как такая пища влияет на мозг, сосуды и микрофлору кишечника. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москва 24.

Как соль запускает тревожность

Ученые из Китая выяснили: избыток соли повышает уровень белка IL-17A — а он напрямую связан с депрессивными и тревожными состояниями. Соломатина добавляет, что соль задерживает воду, повышает давление и нарушает работу сосудов, в том числе тех, что питают мозг. Итог — головная туманность, ослабление памяти, концентрации, способности к ориентации и контролю поведения.

Почему жареное ворует ясность ума

Не менее вредны и жареные блюда. Они вызывают гликирование белков, нарушают структуру тканей и мешают нормальной работе клеток. Внешне это проявляется сероватым цветом лица и морщинами — эффект так называемого "сахарного лица".

А трансжиры, которые есть в картошке фри и бургерах, повреждают сосуды и провоцируют кислородное голодание мозга. А это — прямой путь к снижению настроения, забывчивости и хронической усталости.

Где живёт тревожность? В кишечнике

Если в кишечнике преобладают "плохие" бактерии, это может вызвать воспаления, в том числе на нервных оболочках. Появляются раздражительность, агрессия, скачки настроения. Иногда это может привести даже к деменции.

Что делать

Добавить ферментированные продукты : кефир, квашеную капусту, простоквашу, мочёные яблоки, чайный гриб.

: кефир, квашеную капусту, простоквашу, мочёные яблоки, чайный гриб. Кормить хорошую микрофлору : минимум 400 г овощей и фруктов в день, цельнозерновые крупы, зелень, орехи и бобовые.

: минимум 400 г овощей и фруктов в день, цельнозерновые крупы, зелень, орехи и бобовые. Снизить потребление соли, фастфуда и жареного.

Состояние психики тесно связано с тем, что мы кладём на тарелку. И если хочется "устойчивости внутри", начать стоит с еды.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

