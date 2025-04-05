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Питьевая привычка, которая изменит вашу жизнь: что дает вода утром

1:38
Здоровье

Задумывались ли вы, насколько важен регулярный прием воды для вашего организма? Правильная гидратация — это не только ключ к поддержанию здоровья, но и полезная привычка, которая может значительно повлиять на ваше самочувствие, особенно если начинать день с стакана воды.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Как утверждает эксперт, доктор Магдалена Куба Альза-Кухарска, стакан теплой воды натощак — это сигнал для организма проснуться и начать активную работу. Это помогает не только взбодриться, но и стимулирует пищеварение, что способствует здоровому функционированию кишечника и выведению токсинов — советует Медпульс.

Вот несколько причин, почему стоит попробовать начать утро с воды:

  • Гидратация организма: Ночью мы теряем жидкость, и важно пополнить ее дефицит с самого утра.

  • Поддержка пищеварения: Теплая вода помогает кишечнику активизироваться, что способствует нормализации работы пищеварительной системы и детоксикации.

  • Здоровье кишечника: Регулярное питье улучшает перистальтику и помогает избежать запоров.

  • Чувство свежести и энергии: Вода ускоряет обмен веществ и подготавливает тело к предстоящему дню.

  • Улучшение состояния кожи: Правильное увлажнение изнутри сказывается на внешнем виде кожи, она становится более свежей и здоровой.

Это не требует кардинальных изменений в привычках, но стакан теплой воды сразу после пробуждения — это маленькая, но мощная привычка, которая поможет вам чувствовать себя лучше и энергичнее весь день.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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