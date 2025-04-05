Питьевая привычка, которая изменит вашу жизнь: что дает вода утром

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, насколько важен регулярный прием воды для вашего организма? Правильная гидратация — это не только ключ к поддержанию здоровья, но и полезная привычка, которая может значительно повлиять на ваше самочувствие, особенно если начинать день с стакана воды.

Фото: freepik стакан воды

Как утверждает эксперт, доктор Магдалена Куба Альза-Кухарска, стакан теплой воды натощак — это сигнал для организма проснуться и начать активную работу. Это помогает не только взбодриться, но и стимулирует пищеварение, что способствует здоровому функционированию кишечника и выведению токсинов — советует Медпульс.

Вот несколько причин, почему стоит попробовать начать утро с воды:

Гидратация организма : Ночью мы теряем жидкость, и важно пополнить ее дефицит с самого утра.

Поддержка пищеварения : Теплая вода помогает кишечнику активизироваться, что способствует нормализации работы пищеварительной системы и детоксикации.

Здоровье кишечника : Регулярное питье улучшает перистальтику и помогает избежать запоров.

Чувство свежести и энергии : Вода ускоряет обмен веществ и подготавливает тело к предстоящему дню.

Улучшение состояния кожи: Правильное увлажнение изнутри сказывается на внешнем виде кожи, она становится более свежей и здоровой.

Это не требует кардинальных изменений в привычках, но стакан теплой воды сразу после пробуждения — это маленькая, но мощная привычка, которая поможет вам чувствовать себя лучше и энергичнее весь день.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

