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Американский врач не мылся 8 лет — и вот что случилось с его телом и кожей

4:38
Здоровье

Представьте себе: что будет, если отказаться от мыла и шампуня, жить без привычных средств личной гигиены? Это может показаться невозможным, но американский врач Джеймс Хэмблин решил провести эксперимент, который заставляет задуматься о том, как мы ухаживаем за своим телом. Более восьми лет он не использовал мыло, шампуни или дезодоранты, полагаясь исключительно на воду. Результаты оказались неожиданными и поучительными. Врач делится своим опытом и объясняет, как отсутствие гигиенических средств повлияло на его здоровье и кожу.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Зачем я отказался от мыла

Идея этого эксперимента пришла из простого желания бросить вызов общепринятым стандартам чистоты и изучить, как изменится его тело, если отказаться от продуктов личной гигиены. Джеймс Хэмблин, врач-специалист по общественному здравоохранению и профессор Йельского университета, утверждает, что мы чрезмерно полагаемся на средства гигиены и часто не задумываемся о том, как они влияют на нашу кожу. В своём эксперименте он хотел понять, насколько важно использовать мыло и шампуни для поддержания нормальной гигиены и здоровья кожи.

Как происходила адаптация

В первые месяцы после начала эксперимента Джеймс столкнулся с заметными изменениями. Он чувствовал более интенсивный запах тела, что неудивительно — кожа, привыкая к новым условиям, проявила свой природный ответ. Однако по мере времени ситуация улучшалась. Постепенно запах стал менее выраженным, а кожа адаптировалась к отсутствию химических средств.

Что стало с его кожей

Когда врачи говорят о гигиене, то часто забывают упомянуть о важности поддержания здорового микробиома кожи. Важно помнить, что на поверхности нашего тела обитают миллиарды бактерий, которые защищают нас от инфекций. Чрезмерное использование мыла и шампуней, по мнению Хэмблина, разрушает этот баланс, уничтожая полезные бактерии.

В результате его эксперимента Джеймс пришел к выводу, что кожа может лучше себя чувствовать без постоянного воздействия химических веществ. Вместо этого он научился поддерживать баланс кожи с помощью воды, что оказалось вполне эффективным и безопасным решением.

Почему мы так сильно привязаны к чистящим средствам

Зачем мы продолжаем использовать мыло и шампуни каждый день? Хэмблин подчеркивает, что это не столько вопрос здоровья, сколько социальных норм. "Мы моемся по привычке, потому что этого требуют социальные нормы, а не потому, что это необходимо с медицинской точки зрения", — говорит он. Отказ от этих привычных действий заставил его пересмотреть привычки, связанные с гигиеной, и задуматься о том, как мало мы знаем о реальной необходимости в этих средствах.

Как сохранить здоровую кожу без химических средств

Джеймс Хэмблин утверждает, что важнейший момент заключается в переосмыслении гигиены. Он предлагает не совсем отказываться от чистоты, а просто сократить использование химических средств, чтобы сохранить баланс микробиома. Вместо того чтобы чрезмерно очищать кожу, можно научиться слушать своё тело и применять более мягкие методы.

Преимущества минимализма в гигиене

  • Здоровая микрофлора: оставление кожи в покое позволяет ей восстанавливать баланс бактерий.
  • Меньше раздражений: меньше химикатов — меньше раздражений и воспалений.
  • Экономия: отказ от множества продуктов личной гигиены позволяет сократить расходы на косметику и средства ухода.

Подходит ли такая гигиена всем

Конечно, не всем подойдёт такой подход. Есть люди, которые чувствуют дискомфорт от минимальной гигиены или имеют заболевания кожи, требующие использования специализированных средств. В таких случаях лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальный режим ухода за кожей.

Выводы и уроки из эксперимента

В итоге Джеймс Хэмблин пришел к важному заключению: чрезмерное очищение кожи может быть вредным для здоровья, и в некоторых случаях уход за телом нужно минимизировать, чтобы не нарушать природный баланс. Важно не забывать, что правильная гигиена — это не обязательно много химических средств, а правильный подход к поддержанию здоровья кожи.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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