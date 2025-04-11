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Ревень: ностальгия со вкусом риска. Почему от него отказываются диетологи

2:57
Здоровье

Кисловатый вкус, яркие стебли и уютный пирог из детства. В нашей стране ревень любят, особенно весной. Его варят с сахаром, добавляют в компоты и выпечку, часто принимая за фрукт. Но за этим безобидным овощем скрывается риск, о котором в Европе знают давно — там ревень почти не едят. Почему?

Ревень (лат. Rhéum)
Фото: commons.wikimedia.org by Naturpuur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ревень (лат. Rhéum)

Не вся зелень одинаково полезна

На первый взгляд ревень кажется полезным. Он богат витаминами, а его корни с древних времён использовались в китайской медицине. Народная практика приписывает ему множество эффектов: ревень помогает при расстройствах пищеварения, болях во время менструации, проблемах с менопаузой, а также используется для снижения холестерина и при воспалениях поджелудочной.

Однако, как и любое растение с активными веществами, ревень может не только лечить, но и вредить.

Что в нём опасного

Главный "виновник" — щавелевая кислота, которую ревень содержит в заметных количествах. Это органическое соединение применяют… в промышленности: для отбеливания, выведения ржавчины и даже борьбы с клещами.

В организме человека щавелевая кислота может накапливаться и связываться с кальцием, образуя нерастворимые кристаллы. Они откладываются в почках, вызывая камни и создавая риск воспалений или ухудшения функции почек. Особенно уязвимы те, у кого уже есть проблемы с почками или кто предрасположен к мочекаменной болезни.

Почему в Европе его не едят

На Западе ревень — редкий гость на столе. В странах, где культура потребления строится на научных рекомендациях и принципах "безопасной пищи", щавелевая кислота рассматривается как фактор риска. Поэтому в Европе ревень используется ограниченно, в малых дозах, и чаще — как декоративное растение или объект исследования.

Можно ли есть ревень безопасно

Можно, но с оговорками:

  • Не злоупотребляйте: пара кусочков пирога раз в сезон — не беда.
  • Неешьте листья ревеня — они токсичны.
  • Варите и термически обрабатывайте стебли - это частично снижает содержание щавелевой кислоты.
  • Если у вас были камни в почках или есть почечные заболевания — ревень лучше полностью исключить.

Вот почему к ревеню стоит относиться с осторожностью. Несмотря на его полезные свойства и гастрономическую популярность в наших широтах, он содержит вещества, способные нанести вред почкам — особенно при частом или чрезмерном употреблении. Если вы заботитесь о своём здоровье или уже сталкивались с почечными проблемами, лучше ограничить ревень в рационе или вовсе отказаться от него. Иногда даже самые "домашние" и привычные продукты требуют вдумчивого подхода.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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