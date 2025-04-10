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Диагноз, который часто ставят с опозданием: почему нарколепсию путают с ленью и тревожностью

3:31
Здоровье

Нарколепсия — редкое неврологическое расстройство, при котором человек неожиданно засыпает в течение дня. Несмотря на серьёзность симптомов, диагноз ставится в среднем через 7-15 лет после первых проявлений. Всё потому, что болезнь часто маскируется под депрессию, тревожность или банальную усталость.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Что такое нарколепсия

Нарколепсия — это хроническое нарушение регуляции сна и бодрствования. Главные проявления:

  • Постоянная дневная сонливость, даже после полноценного ночного отдыха
  • Катаплексия - резкое и кратковременное снижение мышечного тонуса после эмоций (например, смеха)
  • Сонный паралич
  • Гипнагогические галлюцинации
  • Раздробленный ночной сон

Нарушения могут быть настолько выраженными, что человек буквально "отключается" во время разговора, еды или на работе. При этом окружающие могут воспринимать его как "ленивого", "апатичного" или "отстранённого".

Два типа болезни

  • Тип 1 сопровождается катаплексией и связан с дефицитом нейромедиатора орексина. Его часто провоцируют иммунные процессы, в том числе после вирусной инфекции.
  • Тип 2 протекает без катаплексии и встречается реже, причины до конца не выяснены.

В обоих случаях нарколепсия относится к категории гиперсомний центрального происхождения.

Почему болезнь не распознают

Симптомы нарколепсии часто списываются на психоэмоциональные причины — тревожность, стресс, депрессию или даже синдром дефицита внимания. Поэтому диагноз ставится далеко не сразу: по данным специалистов, около 60% случаев остаются невыявленными.

Как поставить диагноз

Обследование проводится в сомнологических центрах и включает:

  • Полисомнографию: ночной мониторинг сна
  • Тест множественной латентности сна: измеряет, как быстро человек засыпает в дневное время
  • При подозрении на нарколепсию 1-го типа: анализ на уровень орексина в спинномозговой жидкости

Нарушения считаются подозрительными, если среднее время засыпания — менее 8 минут, и наблюдаются два и более эпизода быстрого сна днём.

Лечение

Терапия подбирается индивидуально. Применяются:

  • Стимуляторы ЦНС (модафинил, армодафинил): помогают поддерживать бодрствование
  • Антидепрессанты: при катаплексии
  • Методы когнитивно-поведенческой терапии и коррекция режима сна
  • В тяжёлых случаях — гамма-гидроксибутират, хотя его доступность в некоторых странах ограничена

Комплексный подход позволяет людям с нарколепсией вести активную и полноценную жизнь.

Распространённые мифы

  • Нарколепсия — не психологическая проблема, а неврологическое заболевание с биологической природой
  • Это не просто "внезапное засыпание", а сложное расстройство с множеством симптомов
  • При правильном лечении пациенты могут работать, учиться, заниматься спортом и вести активную социальную жизнь

Что ещё помогает

Хорошие результаты дают:

  • Поддержка близких или групп взаимопомощи
  • Спорт и умеренные физические нагрузки
  • Регулярный режим сна и отказ от гаджетов перед сном
  • Наличие личной цели и активной жизненной позиции

При своевременной диагностике и комплексной терапии нарколепсия перестаёт быть препятствием к полноценной жизни.

Уточнения

Нарколе́псия - заболевание нервной системы, относящееся к гиперсомниям, характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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