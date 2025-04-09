Не кофе виноват, а способ приготовления: как способ заваривания кофе влияет на здоровье сердца

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите кофе? Тогда вам стоит знать, что способ его приготовления может напрямую влиять на уровень "плохого" холестерина в крови. Канадское исследование, опубликованное в PNAS Nexus, показало: определённые виды кофе содержат дитерпены — вещества, которые провоцируют рост ЛПНП-холестерина. Но всё не так страшно: фильтр спасает ситуацию.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Что нашли учёные

Два дитерпена — кафестол и кахвеол — в больших дозах содержатся в кофе, особенно если он приготовлен без фильтра. Исследователи протестировали 14 кофемашин, включая френч-прессы, капельные кофеварки и офисные автоматы. Самым "вредным" оказался нефильтрованный эспрессо: содержание кафестола в нём доходило до 2446 мг/л!

Зато кофе, приготовленный методом капельного заваривания через бумажный фильтр, содержал всего 11,5 мг/л кафестола и 8,2 мг/л кахвеола. Разница — колоссальная.

Как это влияет на здоровье

По подсчётам исследователей, если заменить кофе из машины на фильтрованный, уровень холестерина снизится достаточно, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13% за 5 лет и на 36% — за 40 лет. Даже простая фильтрация сваренного кофе через ткань или бумажный фильтр значительно уменьшает содержание вредных веществ.

Вывод

Если вы пьёте кофе ежедневно и заботитесь о здоровье сердца, выбирайте фильтрованный вариант. Особенно избегайте эспрессо из автоматов и френч-пресса — именно они чаще всего содержат больше всего дитерпенов. Иногда всё, что нужно для здоровья, — это фильтр… пусть даже из носка.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

