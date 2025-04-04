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Ваше тело подаёт сигнал: ночные позывы в туалет – не просто случайность

4:18
Здоровье

Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет — не редкость. Но если это случается регулярно, возможно, организм подаёт тревожный сигнал.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Что такое никтурия?

Медицинский термин, обозначающий частые ночные походы в туалет, — никтурия.

"Это состояние чаще встречается у пожилых людей, которые могут вставать дважды за ночь. Если походы в туалет происходят чаще, возможно, причина в проблеме, требующей решения", — поясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Возможные причины частого мочеиспускания по ночам

По данным Медпульса, основных факторов несколько:

  • Гормональные изменения. Антидиуретический гормон (АДГ) регулирует уровень воды в организме. Когда его становится меньше, почки начинают вырабатывать больше мочи.

  • Гиперактивный мочевой пузырь. Если позывы в туалет возникают внезапно и даже приводят к утечке мочи, проблема может быть в этом.

  • Инфекции мочевого пузыря. Когда бактерии проникают в мочевой пузырь, появляются воспаление и частые позывы.

  • Увеличенная предстательная железа у мужчин. Она может давить на мочеиспускательный канал, мешая полному опорожнению мочевого пузыря.

  • Опущение органов малого таза у женщин. Это также может вызвать никтурию.

  • Болезни сердца. Если сердце не справляется с работой, в организме задерживается жидкость, особенно в ногах. Когда человек ложится, эта жидкость перераспределяется, нагружая почки.

  • Диабет. Высокий уровень сахара в крови вызывает жажду, заставляя человека пить больше жидкости, что ведёт к частым позывам. Кроме того, избыток глюкозы может раздражать мочевой пузырь.

"Частое мочеиспускание ночью часто связано с диабетом, высоким давлением, ожирением и апноэ во сне. Сокращение потребления углеводов и отказ от вечерних перекусов могут значительно уменьшить проблему", - объясняет эксперт в области здоровья Эрик Берг.

Как связаны никтурия и инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. В результате:

  • уровень сахара в крови растёт;

  • организм пытается избавиться от излишков глюкозы через мочу;

  • человек чаще встаёт по ночам в туалет.

Кроме того, инсулинорезистентность связана с избыточным весом, малоподвижным образом жизни и высоким потреблением углеводов.

Как снизить уровень сахара и уменьшить никтурию

Доктор Берг рекомендует:

  • Сократить углеводы до 30 г в день.

  • Отказаться от перекусов на ночь.

  • Принимать яблочный уксус перед едой (1 ст. ложка на стакан воды).

  • Заниматься спортом не менее трёх раз в неделю.

"Яблочный уксус — отличное натуральное средство, помогающее контролировать уровень сахара в крови", — добавляет доктор Берг.

Какие продукты стоит исключить?

  • Обработанные продукты и фастфуд

  • Сладкие напитки

  • Рафинированные углеводы (выпечка, белый хлеб)

Вместо этого лучше включить в рацион:

  • овощи и фрукты с низким гликемическим индексом;

  • нежирные белки (рыба, птица);

  • полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

Перед резким изменением рациона важно проконсультироваться с врачом.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если никтурия сопровождается следующими симптомами, не откладывайте визит к специалисту:

  • сильная жажда и сухость во рту;

  • отёки ног;

  • внезапная потеря или набор веса;

  • боли в области мочевого пузыря.

Кроме того, некоторые лекарства (например, диуретики) могут провоцировать частые позывы в туалет. Если вы принимаете такие препараты, обсудите с врачом возможные альтернативы.

Никтурия — не просто неудобство, а возможный сигнал организма о серьёзных проблемах. Коррекция питания, физическая активность и консультация специалиста помогут справиться с этим состоянием.

Уточнения

Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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