Ваше тело подаёт сигнал: ночные позывы в туалет – не просто случайность

Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет — не редкость. Но если это случается регулярно, возможно, организм подаёт тревожный сигнал.
Медицинский термин, обозначающий частые ночные походы в туалет, — никтурия.
"Это состояние чаще встречается у пожилых людей, которые могут вставать дважды за ночь. Если походы в туалет происходят чаще, возможно, причина в проблеме, требующей решения", — поясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).
По данным Медпульса, основных факторов несколько:
Гормональные изменения. Антидиуретический гормон (АДГ) регулирует уровень воды в организме. Когда его становится меньше, почки начинают вырабатывать больше мочи.
Гиперактивный мочевой пузырь. Если позывы в туалет возникают внезапно и даже приводят к утечке мочи, проблема может быть в этом.
Инфекции мочевого пузыря. Когда бактерии проникают в мочевой пузырь, появляются воспаление и частые позывы.
Увеличенная предстательная железа у мужчин. Она может давить на мочеиспускательный канал, мешая полному опорожнению мочевого пузыря.
Опущение органов малого таза у женщин. Это также может вызвать никтурию.
Болезни сердца. Если сердце не справляется с работой, в организме задерживается жидкость, особенно в ногах. Когда человек ложится, эта жидкость перераспределяется, нагружая почки.
Диабет. Высокий уровень сахара в крови вызывает жажду, заставляя человека пить больше жидкости, что ведёт к частым позывам. Кроме того, избыток глюкозы может раздражать мочевой пузырь.
"Частое мочеиспускание ночью часто связано с диабетом, высоким давлением, ожирением и апноэ во сне. Сокращение потребления углеводов и отказ от вечерних перекусов могут значительно уменьшить проблему", - объясняет эксперт в области здоровья Эрик Берг.
Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. В результате:
уровень сахара в крови растёт;
организм пытается избавиться от излишков глюкозы через мочу;
человек чаще встаёт по ночам в туалет.
Кроме того, инсулинорезистентность связана с избыточным весом, малоподвижным образом жизни и высоким потреблением углеводов.
Доктор Берг рекомендует:
Сократить углеводы до 30 г в день.
Отказаться от перекусов на ночь.
Принимать яблочный уксус перед едой (1 ст. ложка на стакан воды).
Заниматься спортом не менее трёх раз в неделю.
"Яблочный уксус — отличное натуральное средство, помогающее контролировать уровень сахара в крови", — добавляет доктор Берг.
Обработанные продукты и фастфуд
Сладкие напитки
Рафинированные углеводы (выпечка, белый хлеб)
Вместо этого лучше включить в рацион:
овощи и фрукты с низким гликемическим индексом;
нежирные белки (рыба, птица);
полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).
Перед резким изменением рациона важно проконсультироваться с врачом.
Если никтурия сопровождается следующими симптомами, не откладывайте визит к специалисту:
сильная жажда и сухость во рту;
отёки ног;
внезапная потеря или набор веса;
боли в области мочевого пузыря.
Кроме того, некоторые лекарства (например, диуретики) могут провоцировать частые позывы в туалет. Если вы принимаете такие препараты, обсудите с врачом возможные альтернативы.
Никтурия — не просто неудобство, а возможный сигнал организма о серьёзных проблемах. Коррекция питания, физическая активность и консультация специалиста помогут справиться с этим состоянием.
Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.
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