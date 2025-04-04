Ваше тело подаёт сигнал: ночные позывы в туалет – не просто случайность

4:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет — не редкость. Но если это случается регулярно, возможно, организм подаёт тревожный сигнал.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Что такое никтурия?

Медицинский термин, обозначающий частые ночные походы в туалет, — никтурия.

"Это состояние чаще встречается у пожилых людей, которые могут вставать дважды за ночь. Если походы в туалет происходят чаще, возможно, причина в проблеме, требующей решения", — поясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Возможные причины частого мочеиспускания по ночам

По данным Медпульса, основных факторов несколько:

Гормональные изменения. Антидиуретический гормон (АДГ) регулирует уровень воды в организме. Когда его становится меньше, почки начинают вырабатывать больше мочи.

Гиперактивный мочевой пузырь. Если позывы в туалет возникают внезапно и даже приводят к утечке мочи, проблема может быть в этом.

Инфекции мочевого пузыря. Когда бактерии проникают в мочевой пузырь, появляются воспаление и частые позывы.

Увеличенная предстательная железа у мужчин. Она может давить на мочеиспускательный канал, мешая полному опорожнению мочевого пузыря.

Опущение органов малого таза у женщин. Это также может вызвать никтурию.

Болезни сердца. Если сердце не справляется с работой, в организме задерживается жидкость, особенно в ногах. Когда человек ложится, эта жидкость перераспределяется, нагружая почки.

Диабет. Высокий уровень сахара в крови вызывает жажду, заставляя человека пить больше жидкости, что ведёт к частым позывам. Кроме того, избыток глюкозы может раздражать мочевой пузырь.

"Частое мочеиспускание ночью часто связано с диабетом, высоким давлением, ожирением и апноэ во сне. Сокращение потребления углеводов и отказ от вечерних перекусов могут значительно уменьшить проблему", - объясняет эксперт в области здоровья Эрик Берг.

Как связаны никтурия и инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. В результате:

уровень сахара в крови растёт;

организм пытается избавиться от излишков глюкозы через мочу;

человек чаще встаёт по ночам в туалет.

Кроме того, инсулинорезистентность связана с избыточным весом, малоподвижным образом жизни и высоким потреблением углеводов.

Как снизить уровень сахара и уменьшить никтурию

Доктор Берг рекомендует:

Сократить углеводы до 30 г в день.

Отказаться от перекусов на ночь.

Принимать яблочный уксус перед едой (1 ст. ложка на стакан воды).

Заниматься спортом не менее трёх раз в неделю.

"Яблочный уксус — отличное натуральное средство, помогающее контролировать уровень сахара в крови", — добавляет доктор Берг.

Какие продукты стоит исключить?

Обработанные продукты и фастфуд

Сладкие напитки

Рафинированные углеводы (выпечка, белый хлеб)

Вместо этого лучше включить в рацион:

овощи и фрукты с низким гликемическим индексом;

нежирные белки (рыба, птица);

полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

Перед резким изменением рациона важно проконсультироваться с врачом.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если никтурия сопровождается следующими симптомами, не откладывайте визит к специалисту:

сильная жажда и сухость во рту;

отёки ног;

внезапная потеря или набор веса;

боли в области мочевого пузыря.

Кроме того, некоторые лекарства (например, диуретики) могут провоцировать частые позывы в туалет. Если вы принимаете такие препараты, обсудите с врачом возможные альтернативы.

Никтурия — не просто неудобство, а возможный сигнал организма о серьёзных проблемах. Коррекция питания, физическая активность и консультация специалиста помогут справиться с этим состоянием.

Уточнения

Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.

