Один фрукт против жира в печени: результат заметен уже через неделю

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — фильтр организма и химическая лаборатория в одном. Она отвечает за выведение токсинов, переработку жиров и синтез белков. Но неправильное питание, алкоголь и загрязнённая среда могут нарушить её работу, вызывая воспаления и ожирение печени.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Что помогает печени восстановиться? Среди натуральных помощников — одна особенно мощная ягода, сообщает MedPulse.

Не все фрукты одинаково полезны

Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты) насыщены витамином С — это антиоксидант, который защищает клетки печени от разрушения.

Яблоки — источник пектина. Эта растворимая клетчатка помогает выводить тяжёлые металлы и токсины, снижая нагрузку на печень и предотвращая отложение жира.

Но наибольшую ценность представляют ягоды - клубника, черника, малина и чёрная смородина. Они содержат флавоноиды и фитостеролы с выраженным детокс- и противовоспалительным эффектом.

Абсолютный чемпион среди фруктов — гранат. Он содержит эллаговую кислоту и полифенолы, способные защищать и восстанавливать клетки печени. Исследования показывают, что гранат помогает уменьшить воспаление и справляется со стрессом на клеточном уровне.

Особенно эффективен гранат при неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD), которая может привести к циррозу и даже отказу органа. Антиоксиданты в гранате уменьшают повреждения, регулируют обмен жиров и снижают воспалительные реакции.

Как употреблять гранат с пользой

Сырые зёрна - добавляй в салаты, йогурты и смузи

Натуральный сок - без сахара и консервантов

Чай из кожуры - концентрат антиоксидантов

Будь осторожен при приёме антикоагулянтов — гранат усиливает их действие. А при чувствительном желудке стоит уменьшить дозу из-за вяжущих веществ.

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

