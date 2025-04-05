Завтракать или нет? Почему утренний прием пищи может стать ключом к здоровью

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди задумываются о том, стоит ли завтракать. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина из «СМ-Клиника» поделилась своими знаниями на эту тему.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Она отметила, что завтрак — это привычка, которую можно выработать. Однако если сделать его регулярным, то можно заметить, что тяга к сладкому уменьшится, а уровень энергии повысится. Важно помнить, что речь идет о сбалансированном и сытном завтраке, который должен содержать белки, жиры и углеводы.

Первое преимущество завтрака — это стабильный аппетит. Полноценный утренний прием пищи помогает избежать перекусов и сладостей в течение дня. Это особенно важно для тех, кто стремится к здоровому питанию и хочет контролировать свой вес. Второе преимущество — улучшение работы мозга. Завтрак помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, что способствует активной работе мозга. Если пропустить утренний прием пищи, то уровень сахара в крови может упасть, что приведет к снижению концентрации внимания, быстрой утомляемости и ухудшению памяти. Третье преимущество — снижение уровня стресса. Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса. Если же пропустить утренний прием пищи, то организм будет находиться в состоянии длительного стресса. Четвертое преимущество — уменьшение тяги к сладкому. Завтрак помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что снижает желание съесть что-то сладкое в течение дня. Это особенно полезно для тех, кто хочет контролировать свой уровень сахара в крови, пишет Газета.Ru.

"Завтрак же, особенно сбалансированный, постепенно поднимает уровень глюкозы и поддерживает его стабильным в течение нескольких часов. В итоге нет резких скачков сахара, и мозг не требует срочно съесть что-то сладкое, чтобы восполнить дефицит энергии», — объяснила Хайкина.

Таким образом, завтрак — это важный элемент здорового образа жизни. Он помогает поддерживать стабильный уровень энергии, улучшает работу мозга, снижает уровень стресса и уменьшает тягу к сладкому.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

